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【南韓疫情】2艘俄貨船17人確診 曾接觸200釜山員工

環球社會熱點 18:32 2020/06/24

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南韓出現防疫漏洞，2艘停泊在釜山的俄羅斯貨船，至少17名船長和船員確診新冠肺炎。他們曾接觸釜山甘川港逾200名碼頭員工，其中16人來自同一艘貨船。不過，船方入境時未有如實申報。總理丁世均批評當局「事後孔明」，要求檢討國內防疫工作。

【南韓疫情】新增1宗由中國輸入病例 近兩個月首次

【日本疫情反彈】新增確診55人 東京出現辦公室感染群組

停靠甘川港的2艘俄羅斯貨船先後出現17宗確診案例，船上共有21人。其中一艘冷凍貨船本月16日從俄羅斯海參崴出發，已下船的船長確診後，船方延誤多日才通知南韓；在電子檢疫文件亦未有如實申報，導致韓方不能即時追蹤病例。

丁世均指出，當局多次強調需加強機場和港口檢疫，但今次因為未徹底執行檢疫措施，令貨船載很多確診者靠岸，是時候重新檢討國內的防疫工作。

丁世均續稱，除了俄羅斯，很多國家確診人數持續增加，須抱着「無一國家絕對安全」的想法抗疫，徹底避免今次事件再發生。

【美國疫情反彈】「病毒已令美國屈服」CDC總監指

【美國疫情反彈】福西：未來數周是關鍵 沒收過特朗普減少檢測指令

美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，俄羅斯疫情開始緩和，累計近60萬確診，逾8500人死亡；而南韓疫情反覆，早前爆出數個感染群組，合計超過1.25萬人染疫，281人病逝。

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記者：鄧燕君

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