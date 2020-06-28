  • 30°C
香港時間 : 2020628日 (日) 09:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享）

環球經濟金融 08:30 2020/06/28

分享：

新冠肺炎疫情打擊環球經濟，影響消費意慾，加上iPhone在消費者層面，已經遇上硬件升級樽頸，令人憂慮蘋果疫後銷售前景。在WWDC上，蘋果已經揭示當前的救亡對策︰加快打造一體化生態圈，利用軟件優勢擴大購買硬件誘因。至於衝鋒陷陣的，就是一系列的OS（Operating System），包括MacOS Big Sur、iOS 14和iPadOS 14等。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）
今日
豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知
2020/06/27
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知
【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！
2020/06/20
【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變
2020/06/20
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變
【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？
2020/06/06
【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？

最新專欄文章 更多

為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
今日
為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
今日
【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
今日
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）
今日
豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
2020/06/27
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 美股 硬件 軟件 WWDC iOS macOS 新冠肺炎疫情

上一篇文章

豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）

下一篇文章

【美國示威】「美國」此名也是歧視？示威者提多項訴求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間09:00）
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
【英國疫情】沙灘逼爆「可恥相片」流出 當局：重大事件
【英國疫情】沙灘逼爆「可恥相片」流出 當局：重大事件
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心
【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心