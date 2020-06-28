疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享）

新冠肺炎疫情打擊環球經濟，影響消費意慾，加上iPhone在消費者層面，已經遇上硬件升級樽頸，令人憂慮蘋果疫後銷售前景。在WWDC上，蘋果已經揭示當前的救亡對策︰加快打造一體化生態圈，利用軟件優勢擴大購買硬件誘因。至於衝鋒陷陣的，就是一系列的OS（Operating System），包括MacOS Big Sur、iOS 14和iPadOS 14等。

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