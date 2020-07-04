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疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡

環球經濟金融 11:40 2020/07/04

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新冠肺炎疫情打擊環球經濟，影響消費意慾，加上iPhone在消費者層面，已經遇上硬件升級樽頸，令人憂慮蘋果疫後銷售前景。在WWDC上，蘋果已經揭示當前的救亡對策︰加快打造一體化生態圈，利用軟件優勢擴大購買硬件誘因。至於衝鋒陷陣的，就是一系列的OS（Operating System），包括MacOS Big Sur、iOS 14和iPadOS 14等。

  • 硬件收入仍佔多數，疫後銷售難
  • 疫情礙生產及零售，需額外輔助
  • OS建生態圈，增加硬件購買誘因

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在解讀新系列OS的關鍵之前，先談談蘋果（Apple，美︰AAPL）境況。蘋果股價近期屢次破頂，投資者主要看重它作為科網股，縱受疫情打擊，仍可有App Store、Apple Music等數碼層面的服務，提供相對穩定的收入來源。

根據上季業績，涵蓋這類軟件收入的服務收入按年升17%，合共133億美元。雖然升幅甚佳，但在整體收入583億美元當中，所佔比例仍然相對較少，其餘大部分收入始終是來自硬件銷售，包括iPhone、iPad、Mac和AirPods。

不過，幾乎所有種類的硬件上季收入均告下跌，且相關銷售在未來料將變得愈來愈困難，除了疫情影響門市營業及工廠組裝生產，消費者層面的升級誘因也不及往時般大。

以iPhone為例，即使蘋果在技術層面說出各式各樣的硬件升級，但只屬小修小補，對大部分用家來說意義不大。

如果今年稍後推出的新機沒有配備5G，iPhone 11系列用家更可能索性不變應萬變，寧願再等下一代機，繼而影響到蘋果的收入。

如此難題之下，蘋果本周召開的全球開發者大會（WWDC），罕有地純粹以軟件作主打，沒有新硬件發布，正反映公司選擇利用軟件作為先鋒，闖過今次疫後難關。

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蘋果把今次WWDC的重點放在OS上，力求以OS作為疫後銷售的開路先鋒。

當中一大重點在於MacOS Big Sur，被形容為是近20年來最大設計變革。

除了美侖美奐的新設計，還可以在未來配備蘋果自家研發Mac處理器後，讓Macbook和iMac等直接下載iPhone和iPad的App使用。

再配合去年推出的Sign In with Apple功能，便可以一口氣貫通整個蘋果產品生態圈，進一步提升產品使用的方便程度。

這樣，一方面打破了蘋果產品過往被指較封閉的不足，另一方面擴大了用家使用品牌旗下其他產品的誘因。

就像不少iPhone用家，之前因為跟iPad App的配合和互通程度高，當購買平板電腦時，大多數優先選擇iPad，而非其他品牌的Android平板電腦。如今新一系列OS則把這種互通的購買誘因，一口氣擴大至Macbook、Mac Pro、iMac等手提電腦和桌面電腦之上。

利用軟件優勢擴大購買硬件誘因，蘋果正期望透過這種橫向拓展銷售戰線，從而在疫情銷售困境穩定硬件收入。這遑論在家工作（Work for Home）成為全球新趨勢，需要購買手提電腦和桌面電腦的潛在用家正在上升。

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蘋果硬件銷售在疫情後勢將面臨更大挑戰，需要提升軟件來扶一把。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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