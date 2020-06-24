【蘋果動向分析】疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 環球經濟金融 19:01 2020/06/24 分享： 新冠肺炎疫情打擊環球經濟，影響消費意慾，加上iPhone在消費者層面，已經遇上硬件升級樽頸，令人憂慮蘋果疫後銷售前景。在WWDC上，蘋果已經揭示當前的救亡對策︰加快打造一體化生態圈，利用軟件優勢擴大購買硬件誘因。至於衝鋒陷陣的，就是一系列的OS（Operating System），包括MacOS Big Sur、iOS 14和iPadOS 14等。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/21 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/20 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 2020/06/20 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 2020/06/06 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/22 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/21 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 2020/06/21 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 美股 硬件 軟件 WWDC iOS macOS 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入