豪繳6600萬辣稅買豪宅　北水重臨撐樓市？

樓市逐步回穩，樓價見底回升，就連早前受壓的豪宅市場，也屢錄高價成交，舉例說，資本策略（00497）旗下渣甸山皇第，早前以逾2.2億元，出售16樓A室，實用面積2,848平方呎，實用呎價高見7.8萬元。

值得留意的是，據土地註冊處資料顯示，買家以公司名義入市，董事為內地人，持內地護照，須繳付三成辣招稅，即約6,664萬元。

事實上，近期屢有公司客及內地客入市買豪宅，如嘉里（00683）旗下九龍龍駒道緹山，早前以3.7億元，出售2號別墅，買家報稱住法國，持有法國護照，須付樓價三成辣稅，即約1.11億元。此外，3號別墅則以3.5億元售出，市傳買家為內地客，同需支付三成辣稅，即約1.05億元。

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雖然近期再見內地客入市，惟據稅務局公布，實際宗數其實不多，難與旺市相比。更重要的是，受疫情所累，環球經濟或陷入衰退、中國也受影響，即使內地客重臨，也不代表一定買樓投資，部分買家或趁香港樓價高企，繼而沽售套現。

不過，假如內地資金真的重臨，香港樓市自然受惠，特別是豪宅市場。有行內人士分析指，只要疫情受控，中港兩地檢疫陸續解禁，下一波購買力將來自內地買家，屆時各類物業也會急升，並再創新高，惟仍視乎香港社會運動的發展。高盛上月也發表報告，預期樓價將跌25%。高盛解釋說，港區國安法或令社會再次陷入動盪，令局勢更不明朗，預計最壞情況下，樓價將較去年中高位跌約25%。高盛又指，政治爭拗阻礙香港經濟復甦，料今年GDP按年倒退5.2%，為亞洲金融風暴後最差表現。

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