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美國人也愛抖音？本季用戶消費勝YouTube、Disney+

環球政經 19:25 2020/06/24

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「TikTok」（海外版）及「抖音」（中國版）風潮直捲全球，由當初只在亞洲地區成爲大熱，到全球都有忠實支持者。根據應用程式研究調查公司Sensor Tower的調查顯示，「TikTok」及「抖音」應用程式內收益(In App Revenue)於相片及影片類應用程式排行第一，難怪母公司字節跳動(ByteDance)持續被外界看好。

相關文章：Disney+用戶人數達5,450萬名 或可於今年內達2024年目標？

數據顯示，「TikTok」及「抖音」在5月的用戶總消費超過9,560萬美元，是去年同期的十倍，更令人意外的是它們今季的數字表現比YouTube及Disney+與更佳，上述兩間公司分別排行第二及第三位。

相關文章：【撈埋地產？】阿里巴巴斥46億　收購新加坡甲級寫字樓50％權益

雖然「TikTok」在海外的增長迅速，不過大部分收入還是來自中國區域，佔公司總收入的89%，而增長强勁的美國地區只佔6.2%，另外土耳其佔整體1.2%。雖然海外市場前景樂觀，不過「TikTok」還需要面臨各種挑戰。如美國對來自中國的應用程式相當敏感，因此「TikTok」展開了一連串的形象工程，例如在三藩市(Los Angles)開設制度透明化的辦公中心，同時在較早時間公佈以什麽準則向用戶提供個人化建議，期望獲得海外政府信任。

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撰文 : 歐高榮

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