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【櫻淘魔法棒@iM網欄】拒絕澱粉質？ 低糖電飯煲實惠全面

名人薈萃 18:06 2020/06/24

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過去半年，相信絶大多數的人都多了留在家中食飯，在社交平台上，看到很多朋友都愛上煮飯仔，甚至拍片做「厨神」，分享美食及厨藝。

我自己亦不例外，企業、社交活動等幾乎停頓了，多了在家吃晚飯，自然食多了白飯，人也心廣體胖了。本身很喜歡食白米飯的我，不想進食太多澱粉質，又忍不到口戒飯。在6.18淘寶年中慶，有淘友就問我，有關低糖電飯煲的意見。

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究竟甚麼是低糖電飯煲? 原理其實非常簡單，就是把米煮到半熟，等一部分支鏈澱粉溶到湯中，把米湯瀝掉，把半熟大米撈起來，進一步蒸熟。這樣做出來的米飯，升糖指數(GI)就會低很多。

而脫糖米飯是指大米的主要成分是澱粉，澱粉是以葡萄糖為單位構成的多糖。根據連接方式的不同，澱粉分為兩類：一類是直鏈澱粉，直鏈澱粉消化速度慢，吃了之後，血糖濃度就上升得慢；另外一類是支鏈澱粉，消化快，吃完之後血糖上升就快。

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講完那麼多理論，其實大家最想知道，究竟市面上有哪幾款低糖電飯煲? 早在去年日本家電品牌 Thanko 就推出了一部「減糖電飯煲」，在日本剛推出已經大受歡迎，當時官網的售價為 35,445 日圓（約 2,574港元）。韓國bokuk伯可福亦推出了一個迷你型的脫糖電飯煲低，適用於2人至4人份量，售價約為799元人民幣。近期，還有小米有品上架了一款雲米互聯網IH降糖電飯煲，到手價是599元人民幣。如果都嫌比較貴，可以考慮九陽低糖電飯煲，售價只需299元人民幣。最後我們還是買了最近大熱的美的低糖電飯煲（型號MB-40LS10），6.18優惠價499元人民幣，大部份店家都有ID限量。

它的賣點是:

  • 1. 立體IH加熱技術，大火包鍋，米粒翻動不夾生
  • 2. 創新澎湃百孔瀝糖，還原糖含量降低50%
  • 3. 蒸汽恒溫蒸熟，抗性澱粉提高23%
  • 4. 聚能精鋼鼎釜，受熱均勻，儲熱功能優秀，提升蒸飯階段的熟化程度
  • 5. 微壓燜香閥，鎖住米飯原香蒸汽，配合上蓋實現蒸汽補炊，鎖水燜香

這個飯煲跟一般的電飯煲一樣，可以用來煲粥和煮飯的基本功能，還可以用來煲綠豆沙，做蛋糕等。4公升容量，可以煮到5至6人的份量。方型外觀，曜石黑，非常美觀實用，而且實物顏色比圖片好看。內膽是，「瀝糖釜」 金屬打孔籃子選用了304不銹鋼材料製作，釜身的側面和底部都打滿了圓形小孔，同時採用 IH加熱方式。

IH就是英文induction heat，就是電磁加熱，這種電磁技術加熱的，不是傳統的發熱盤加熱。用電磁加熱的電飯煲使得內膽自己發熱，減少了熱傳遞這個環節，減少了熱能損耗，所以用起來熱效率更高，火力也更大，而且慳電，最重要是煮出來的米飯粒粒分明、顆顆飽滿，口感比較好。看了很多用家的評價，這個電飯煲操作簡單，可以用語音控制，還有24小時的預約功能，也可以連接手機的APP 。

有用家表示，剛買回來的電飯煲可以用清水加白醋速煮一遍，高溫消毒。煮出來的飯既香又軟，如果飯量不大的家庭，可以足夠6到7個人份量。內膽質感厚實，一點都不粘鍋，容易清洗。價格也是相當實惠，功能全面。操作也十分簡易，實在不會還有萬能的說明書，還適合煮粥呀，燉肉呀，煲湯呀，挺全面的，值得推薦。

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后、編輯：邊婕

欄名 : 櫻淘魔法棒

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