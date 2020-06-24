博雅互動今年首季少賺7成　

▲ 博雅互動今年首季收益按年升16.1%至9308.3萬元，按月升18.9%。

博雅互動 （00434） 公布，今年首季純利大跌7成至1190.3萬元（人民幣，下同），主因疫情令股權投資合夥企業等金融資產的公平值減少及滙兌損失增加所致，若撇除該等因素，調整純利按年基本持平。

期內，受惠於遊戲用戶在線時長及網絡遊戲中消費增加，收益按年升16.1%至9308.3萬元，按月升18.9%；移動遊戲收益按年增26.7%，網頁遊戲增2.9%。首季付費玩家人數為43.1萬人，按月增29%，惟按月跌11%，每日活躍用戶按年及按月跌3.3%及0.5%至254.8萬人。

主要遊戲《德州撲克》網頁版的每名付費用戶平均收益（ARPPU）按年大增83.1%至1363.6元人民幣，按月則升42%。

博雅互動表示，持續探索海內外棋牌遊戲運營模式，努力提升玩家的遊戲體驗，繼續在產品精細化和運營多元化方面精耕細作，全方位提高遊戲質量並全力打造線上、線下賽事系列品牌，加大力度擴展海外市場及其他棋牌遊戲類業務，以抵銷政策風險因素帶來的影響。

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