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美國擬對英歐徵收報復性關稅　涉31億美元商品

環球政經 19:16 2020/06/24

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《彭博》報道，美國計劃對法國、德國、西班牙以及英國一系列出口商品加徵報復性關稅，涉及金額高達31億美元，料將再度加劇美歐緊張貿易關係。

美國貿易代表處署 （USTR）周三 (24 日) 發布通告指，將針對橄欖、啤酒、琴酒以及汽車等歐洲商品徵收新關稅，同時上調對飛機、芝士和乳酪等商品關稅。報道指，措施料打擊歐洲奢侈品品牌，譬如生產皮革類產品法國的紀梵希（Givenchy） 和愛馬仕 (Hermes)；製造白蘭地和香檳的法國酒商人頭馬 (Remy Cointreau) 和保樂力加 (Pernod Ricard)；法國LVMH集團生產的一系列產品亦可能受影響。

相關文章：【美股戰報】誤傳中美貿易協議已「玩完」　道期一度插水逾400點

去年10月，美國向世界貿易組織（WTO）控告歐盟非法補貼空巴（Airbus）獲判勝訴，有權對每年價值75億美元的歐盟商品加徵關稅，隨後並對部分空巴客機增徵收10% 關稅，及對威士忌、奶酪等商品加徵25%關稅；去年12月底，WTO裁定歐盟仍然繼續補貼空巴後，USTR已表示將進一步擴大報復性關稅措施。

另一方面，歐盟則不滿美國每年持續對波音（Boeing）進行補貼，周二（23日）已要求對112億美國出口商品徵收關稅，正等候WTO批准。

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