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【港股追蹤】等到頸都長　呢隻晶片股終於上水

股樓投資 17:43 2020/06/24

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大市今日倒跌收市，收報24781點，跌125點，或0.5%。不過新經濟股及科技股繼續起動，除騰訊控股（00700）及美團點評（03690）續創歷史新高外，中芯國際（00981）亦連升第三個交易日，今日收報27.45元，升3.8%，本周已累升近20%，股份高見28.45元，創上市新高。唔講唔知，原來今日同時係股份上市16年來，首次重返家鄉，真係可起可賀。

相關文章：【港股追蹤】中概股齊發威　網易創新高收136元

近日熱炒的中芯，其實早在2004年3月已經上市，當年上市價2.69元，但上市首日，股價已經潛水，之後一直在低位徘徊多年。到2016年，股份進行一合一，每十股合為一股。

值得一提的是，股份上市至今，未有任何派息紀錄，所以以當年上市價計算，未計算交易手續費等，26.9元就是當年抽中股份的小股東每股成本價。

與股價一樣，公司業績表現一直浮浮沉沉，近年才開始有改善。今年首季，集團收入按年上升35.3%，至9.1億美元，純利更按年急增4.2倍，至6,416萬美元。

股份近期升勢頗急，年內至今已累升1.3倍，28元會是短期的阻力位，未能衝破的話，有機會先行回氣，在25元附近整固。

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撰文 : 古植平

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