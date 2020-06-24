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美國拒PLCN海底電纜連接香港 Google︰正尋求替代方案

金融經濟 17:35 2020/06/24

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美國政府早前否決了PLCN海底電纜連接至香港的分段方案。

美國政府早前否決了連接香港與美國的跨太平洋海底電纜PLCN（ Pacific Light Cable Network ），並建議電纜不連接至香港。項目發起人之一的Google表示，正尋求替代方案，或選擇其他地點。

Google雲計算業務主管Thomas Kurian表示，正尋求其他替代方案。他又指，為有關計劃尋找首要地點時，同時考慮其他次要地點是明智的做法。

PLCN的主要投資方為Google、Facebook及內地第四大電訊商鵬博士電信旗下的PLDC。PLCN於2017年正式公布，將在美國、香港、台灣和菲律賓之間，建立一條長達1.3萬公里的大容量海底電纜，提升跨地域網絡連接速度。

在計劃遭挫的同時，Google亦擬將業務布局重心由香港轉向東南亞。Kurian表示，看到新加坡作為互聯網樞紐的需求非常強勁，有大量的數據流量經新加坡傳導。另方面，東南亞對Google的雲服務的需求也顯著增加，包括不少快速發展的初創企業、區域銀行和企業等。

報道亦引述分析指，雖然香港政府已將自己定位為亞洲的數據中心，但對於美國雲服務供應商、甚至中國內地的雲服務企業而言，其地位愈來愈不重要。

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