【盈喜盈警】中信大錳料上半年盈轉虧　一文看清企業盈利預測

港股表現整體上仍欠缺方向，上市企業近期盈利表現亦各異，今日（24日）再有多家企業公布盈利預測。本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

中信大錳 （01091） 表示，今年首5個月錄得公司股東應佔虧損1700萬元，去年同期則錄得溢利6570萬元，根據現時掌握的客戶銷售訂單，預計截至今年6月底止半年將錄得公司股東應佔虧損。虧損主因主要產品電解金屬錳及錳桃的平均銷售價格大幅下降以及一次性非經常性非現金虧損等因素。

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新興光學 （00125） 預期，截至今年3月底止全年，錄得綜合淨虧損介乎約1.6億元至1.7億元。

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廣澤國際 （00989） 預計， 截至今年3月底止，全年盈轉虧，錄得淨虧損不低於17.5億元人民幣，收入較前一個財年減少超過約4億元人民幣。

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保集健康 （01246） 預計，截至今年3月底止，全年錄得綜合虧損淨額不少於約2億元，主因物業銷售收益按年跌71%以及投資物業公平值虧損等所致。

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榮豐聯合控股 （03683） 預計，截至今年3月底止全年，會錄得綜合虧損介乎約900至1000萬美元，主因疫情下的連鎖反應對乾散貨海運市場以及船舶租金收入產生不利影響，導致集團收入減少和船舶減值虧損增加，以及今年首季國際貿易市場和乾散貨海運市場錄重大損失等因素所致。

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飛尚無煙煤 （01738） 預計，截至6月底止，上半年將錄得大幅虧損。主要原因是，新冠肺炎疫情及政府為遏制疫情採取的控制措施，導致生產出現延誤及市場需求疲軟。

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盈喜：

星光集團 （00403） 預計，截至今年3月底止全年扭虧為盈，錄得約800萬元至1200萬元的綜合盈利，主因進行價值鏈分析及實施精益生產、實施貼近客戶政策以提高員工成本意識，以及內地增值稅稅率及養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險之繳費基率下調，及人民幣貶值。

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高偉電子 （01415） 預計，上半年溢利與去年同期對比，將錄得明顯改善，主要由於相機模組銷售額上升；生產量改善；及有效成本管理。

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