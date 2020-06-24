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舜宇料今年全球智能手機出貨跌12.5% 5G動力不及預期

金融經濟 17:20 2020/06/24

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舜宇預期，今年全球智能手機出貨將跌12.5%，中國出貨跌11%。

舜宇光學 （02382） 今日舉行投資者日，公司在資料中預測，受累新冠肺炎疫情、經濟下行及消費動力不足，手機需求將會下滑，料2020年全球智能手機出貨量跌12.5%至12億部。

同時，國際貿易摩擦升溫擾亂行業供應鏈，令競爭格局更具不確定性。中國智能手機出貨將跌11%至3.4億部；印度智能手機出貨將下滑22%至1.18億部。

舜宇又指，5G手機成本仍高及缺乏應用支持，對行業的拉動作用未及預期，料5G手機銷售將比預期少5.7%。公司稱，未來將聚焦建立成本優勢、加強全球生產能力及提升客戶忠誠度，以在全球市場獲取更高市佔。

舜宇今日收報119.8元，升2.9%，成交11億元。

惠譽料今年智能手機出貨下滑15%至17%

評級機構惠譽也預測，2020年全球智能手機出貨將繼續倒退，下滑15%至17%，主要因智能手機使用周期延長。

不過，惠譽預計，疫情後若經濟活動完全啟動，5G將在發達國家及部分新興市場快速發展，帶動智能手機需求在明年強勁復甦。該機構預測，明年全球5G手機出貨將佔整體手機出貨17%至20%，中國的佔比更可達到29%。

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編輯：陳健婷

香港股票 舜宇光學科技（02382） 智能手機

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