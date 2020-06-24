【台灣解封】港商務人士可望訪台　港商組織料下半年增辦交流移民諮詢

▲ 台灣新冠肺炎疫情有所緩和，當局宣布在下周一（29日）起，逐步開放港澳及外籍人士入境。（新華社圖片）

台灣新冠肺炎疫情有所緩和，當局宣布在下周一（29日）起，逐步開放港澳及外籍人士入境。條件為訪台者在航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內之COVID-19核酸檢驗陰性報告（英文版）」、配合入境後居家檢疫14天，及必要檢疫措施。

台北市香港商業協會理事何志焜表示，雖然隔離14日會有影響，但明白在疫情期間對兩地均有需要。而近年港人移民到台灣的數目增加，尤以過去在港從商的30至40歲人士居多，故兩地往來重啟後，下半年起將加強港台交流、新移民、新公司落地台灣的諮詢工作。

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何同時設有彼思創意工作室，進行中港台授權及零售等工作。部份生意受疫情爆發需暫緩，故整體生意額約下跌4成至5成。他舉例原來打算在今年年底於香港舉行特色展覽，但疫情下投資方仍在考慮，故暫時未能確實。

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不過，他指出中國業務在近一至兩個月陸續恢復，例如授權方面亦重新開始洽談和簽約。惟他目前位於台灣，兩地往來未回復正常，主要依靠當地員工處理。

是次放寬港澳對象包括：特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流（含工作居留、投資居留及創新創業居留等），均得提出申請。

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記者：馬意文