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【增持長實】李嘉誠父子6273萬元增持長實　美資機構跟買、持貨百億

金融經濟 17:27 2020/06/24

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長和創辦人李嘉誠再聯同兒子李澤鉅增持長實。

長和系創辦人李嘉誠聯同兒子、長和 （00001） 主席李澤鉅再次增持長實 （01113） ，兩人經李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司，在6月18日至23日，4個交易日在市場累計買入132.95萬股長實，涉資約6,273萬元，平均作價介乎46.9328元至47.2822元。

李嘉誠父子在4個交易日所買股數和平均作價如下：

日期 每股平均作價 涉及股數 涉資
6月18日 47.2500元 41.55萬股 1,963萬元
6月19日 47.1437元 45.1萬股 2,126萬元
6月22日 47.2822元 31.3萬股 1,480萬元
6月23日 46.9328元 15萬股 704萬元

李嘉誠及李澤鉅根據證券及期貨條例，被視持有長實權益再增，李嘉誠由持股35.17%增至35.20%；李澤鉅由持股35.23%增至35.27%。

自今年3月首度公布增持以來，李嘉誠和李澤鉅在長實的股權，累增1.27百分點。

另外，資本集團（Capital Group）也披露於6月18日，增持111.65萬股長實，涉資5298.7萬元。資本集團持股由5.98%增至6.01%。

資本集團於5月初首次披露，增持長實至5%以上，最新披露顯示，資本集團一直跟隨李嘉誠父子增持長實。

以長實最新收市價47.95元，資本集團所持的2.22億股長實，價值106.6億元。

相關文章：

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記者：麥德銘

香港股票 長實集團（01113） 李嘉誠 李澤鉅 增持 長實

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