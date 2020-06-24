【增持長實】李嘉誠父子6273萬元增持長實　美資機構跟買、持貨百億

上一篇文章
【美股期貨】3大指數期貨轉跌 道指期貨跌逾300點
長和系創辦人李嘉誠聯同兒子、長和 （00001） 主席李澤鉅再次增持長實 （01113） ，兩人經李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司，在6月18日至23日，4個交易日在市場累計買入132.95萬股長實，涉資約6,273萬元，平均作價介乎46.9328元至47.2822元。
李嘉誠父子在4個交易日所買股數和平均作價如下：
|日期
|每股平均作價
|涉及股數
|涉資
|6月18日
|47.2500元
|41.55萬股
|1,963萬元
|6月19日
|47.1437元
|45.1萬股
|2,126萬元
|6月22日
|47.2822元
|31.3萬股
|1,480萬元
|6月23日
|46.9328元
|15萬股
|704萬元
李嘉誠及李澤鉅根據證券及期貨條例，被視持有長實權益再增，李嘉誠由持股35.17%增至35.20%；李澤鉅由持股35.23%增至35.27%。
自今年3月首度公布增持以來，李嘉誠和李澤鉅在長實的股權，累增1.27百分點。
另外，資本集團（Capital Group）也披露於6月18日，增持111.65萬股長實，涉資5298.7萬元。資本集團持股由5.98%增至6.01%。
資本集團於5月初首次披露，增持長實至5%以上，最新披露顯示，資本集團一直跟隨李嘉誠父子增持長實。
以長實最新收市價47.95元，資本集團所持的2.22億股長實，價值106.6億元。
相關文章：
【自由增購率】香港上市公司商會倡暫緩大股東增持限制 政治市非2008年可比
李嘉誠父子本周3.16億元增持長實 資本集團跟買逾兩億（第二版）
記者：麥德銘