居屋變搖錢樹　短揸三年勁賺130萬

雖然政經局勢不穩，惟樓市依舊處於平行時空，就連資助房屋呎價也破頂。市場消息指，黃竹坑南濤閣2座高層K室，實用面積431平方呎，望海景，剛以綠表價528萬元（未補地價）易手，實用呎價12,250元，創屋苑呎價新高。

據資料顯示，原業主於2017年3月，以396.8萬元購入上述單位，持貨短短3年，帳面勁賺131.2萬元，物業期內升值33%，跑贏不少市區私樓。

相關文章：【置業指南】入表抽居屋前 不可不知的4件事

綠置居持貨3年 大賺1.1倍

市場消息指，新蒲崗景泰苑中層21室，實用面積397平方呎，日前以綠表價465萬元（未補地價）售出，實用呎價11,713元。據資料顯示，原業主於2017年1月，以綠表價220.8萬元購入上述單位，持貨3年，帳面賺約244萬元，物業升值1.1倍，升幅驚人。

值得留意的是，短短3年間，上述單位錄得驚人升幅，皆因單位質素高，以南濤閣為例，屋苑位於港島，而且可享海景，過去也錄高價成交。至於景泰苑，雖是綠置居，但位置市區，且鄰近啟德新發展區，故物業升幅驚人。

相關文章：綠置居49折價單出爐 港島樓100萬有找

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！