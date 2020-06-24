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居屋變搖錢樹　短揸三年勁賺130萬

股樓投資 17:23 2020/06/24

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雖然政經局勢不穩，惟樓市依舊處於平行時空，就連資助房屋呎價也破頂。市場消息指，黃竹坑南濤閣2座高層K室，實用面積431平方呎，望海景，剛以綠表價528萬元（未補地價）易手，實用呎價12,250元，創屋苑呎價新高。

據資料顯示，原業主於2017年3月，以396.8萬元購入上述單位，持貨短短3年，帳面勁賺131.2萬元，物業期內升值33%，跑贏不少市區私樓。

相關文章：【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事

綠置居持貨3年　大賺1.1倍

市場消息指，新蒲崗景泰苑中層21室，實用面積397平方呎，日前以綠表價465萬元（未補地價）售出，實用呎價11,713元。據資料顯示，原業主於2017年1月，以綠表價220.8萬元購入上述單位，持貨3年，帳面賺約244萬元，物業升值1.1倍，升幅驚人。

值得留意的是，短短3年間，上述單位錄得驚人升幅，皆因單位質素高，以南濤閣為例，屋苑位於港島，而且可享海景，過去也錄高價成交。至於景泰苑，雖是綠置居，但位置市區，且鄰近啟德新發展區，故物業升幅驚人。

相關文章：綠置居49折價單出爐　港島樓100萬有找

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撰文 : 柳家平

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