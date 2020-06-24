滙豐杜嘉祺：進一步投資中國業務　繼續支持上海發展

▲ 滙豐集團主席杜嘉祺（第二排左一）出席內地會議時表明，將會進一步投資中國內地業務。（滙豐中國微信圖片）

近年因華為事件而屢次被攻擊的滙豐控股 （00005） ，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）早前出席上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）年中視像會議，他表示滙豐將會進一步投資中國內地業務，同時繼續支持上海的發展。

滙豐中國在官方微信號上發文，杜嘉祺出席IBLAC與其他跨國公司顧問、與上海市委書記李強、代市長龔正及其他市領導，就如何有效應對全球經濟形勢變化等討論。

杜嘉祺在會上表示，滙豐會進一步投資中國業務，包括在財富管理及保險服務領域打造成更具領先優勢的外資金融機構，同時亦會繼續支持上海未來的發展。

杜嘉祺又指，上海過去數十年的發展令人曯目，而且上海促進外商投資的新舉措為跨國公司帶來更多業務機遇。

滙豐在微博帖文末表示，集團「始終積極支持和參與中國的改革開放，並將一如既往為上海國際金融中心建設和中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻」。

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