  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙豐杜嘉祺：進一步投資中國業務　繼續支持上海發展

金融經濟 17:10 2020/06/24

分享：

滙豐集團主席杜嘉祺（第二排左一）出席內地會議時表明，將會進一步投資中國內地業務。（滙豐中國微信圖片）

近年因華為事件而屢次被攻擊的滙豐控股 （00005） ，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）早前出席上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）年中視像會議，他表示滙豐將會進一步投資中國內地業務，同時繼續支持上海的發展。

滙豐中國在官方微信號上發文，杜嘉祺出席IBLAC與其他跨國公司顧問、與上海市委書記李強、代市長龔正及其他市領導，就如何有效應對全球經濟形勢變化等討論。

杜嘉祺在會上表示，滙豐會進一步投資中國業務，包括在財富管理及保險服務領域打造成更具領先優勢的外資金融機構，同時亦會繼續支持上海未來的發展。

杜嘉祺又指，上海過去數十年的發展令人曯目，而且上海促進外商投資的新舉措為跨國公司帶來更多業務機遇。

滙豐在微博帖文末表示，集團「始終積極支持和參與中國的改革開放，並將一如既往為上海國際金融中心建設和中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻」。

相關文章：

【港區國安法】滙豐欣格雷：未見資金明顯流出香港（第二版）

環時斥滙豐與美國勾結 滙豐︰多年來為中國發展的「堅定支持者」

【滙豐裁員】滙豐重啟裁員計劃香港受影響？　發言人：港仍是集團增長計劃核心

【滙豐裁員】滙豐CEO發內部信：將重啟裁員計劃　擬全球裁減3.5萬人（第二版）

 

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 本地銀行股 金融機構 經濟 滙豐控股（00005） 李強 龔正 杜嘉祺 金融 外資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成