【港區國安法】《彭博》：中資進一步影響本港金融

隨著中央計劃在港推行國安法，中國對香港金融的影響亦進一步加深。《彭博》報道，最近5年來，美資及日資企業的在港辦事處數量維持在1200至1400間，中資辦事處卻從約1000飆升到近1800間。據知情人士透露，過去3個月，招銀國際、民生銀行、東方金融已擴大在香港的規模。

香港美國商會（American Chamber Of Commerce In Hong Kong）本月進行的一項調查顯示，逾四分之一受訪企業正考慮將公司遷出香港、近四成受訪者個人擔心香港法治將被削弱，考慮遷移。

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《彭博》續指，不少中資辦事處由國有券商、銀行和資產管理公司擁有，它們為中資企業進行的離岸債券交易愈來愈多，已漸漸取代香港外資的地位。去年前20間美元債券交易承銷商中，中資企業佔其中12間，較10年前大增4倍；交易額在2018年首次超越國際同行，並在去年增至總額約6成。

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在銀團貸款方面，中國銀行去年為第二大貸款方，僅次於匯豐。中國金融機構為中國企業提供的貸款比例，從4年前的28.5%，躍升至去年的48.5%。這些中國銀行亦壓縮上市費用打擊西方對手，而去年大部分新股為中資企業。

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