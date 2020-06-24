【南韓疫情】新增1宗由中國輸入病例 近兩個月首次

南韓疫情持續，新增51宗新冠肺炎確診個案，其中包括1宗由中國入境的輸入病例，為自4月30日來首次。當局指，該患者是在大邱市確診，但尚未知患者是來自中國那個省市。

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截至周三零時，南韓新增51宗確診，其中31宗屬社區感染，主要來自首都圈地區及大田市。其中，首爾市新增11宗、京畿道5宗、仁川市3宗、大田市8宗、蔚山市2宗、江原道1宗及忠清南道1宗。

境外新增輸入20宗病例，其中1宗為中國入境的輸入病例。

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南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬指，該患者可能是在中國境內受感染，但亦不排除可能在其他國家感染後經中國前往南韓，當局正對患者展開流行病學調查，以追蹤感染源頭及途徑。

另外，南韓未有錄得新增死亡個案，累計死亡個案維持281宗，死亡率為2.24%。南韓周三錄得22宗治癒而解除隔離的個案，累計共1.09萬宗。至今有120.8萬人接受過病毒檢測，尚有逾2萬人等待結果。

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責任編輯：楊心悅