【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 金融經濟 12:00 2020/06/25 分享： 龍頭科網持續造好，其中騰訊 （00700） 及美團 （03690） 連日破頂創新高。但熱炒科網股累積升幅已大，投資者若擔心高追個股押錯注碼，亦可考慮買入交易所買賣基金（ETF）分散風險。除了追蹤新經濟股指數的主題ETF外，追蹤整體中資股表現的MSCI中國指數ETF，亦為可行代替品。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 2020/06/24 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 2020/06/23 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 2020/06/22 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 2020/06/19 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 2020/06/17 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 安碩中國ETF（02801） 生物科技 香港股票 ETF 基金 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入