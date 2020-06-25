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【科網熱潮】高追新經濟股風險高  ETF入市另一選擇（訂戶專享）

金融經濟 12:00 2020/06/25

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龍頭科網持續造好，其中騰訊 （00700） 及美團 （03690） 連日破頂創新高。但熱炒科網股累積升幅已大，投資者若擔心高追個股押錯注碼，亦可考慮買入交易所買賣基金（ETF）分散風險。除了追蹤新經濟股指數的主題ETF外，追蹤整體中資股表現的MSCI中國指數ETF，亦為可行代替品。

...

欄名 : 交易講場

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