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史美倫：香港是次危機不來自金融　考驗持續運作應變

金融經濟 16:52 2020/06/24

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港交所主席史美倫接受金融學院訪問。

港交所 （00388） 主席史美倫接受金管局促成的金融學院訪問稱，是次香港所處危機和以往不同之處是，危機根源不在金融環節，金融市場未有崩塌。史美倫稱，香港金融市場運作在社會事件、疫情期間都能暢順，有大量工作配合，和事前準備充足的應變「手冊」。

金融學院院士史美倫在傑出領袖專訪系列中表示，以前所面對的挑戰，不論是華爾街股災、亞洲金融風暴、2008年金融海嘯，都來自於金融業，但今次的危機是因為去年發生的社會事件。她表示，事件未有直接衝擊金融系統，但考驗不同機構的應變方案，如何確保員工安全、市場運作如常，疫情也同樣考驗市場應變，而各方已有經驗。

史美倫續指，中美糾紛是香港所面對危機的第三項因素，事件超出控制範圍，但管理團隊需要未雨綢繆，在危機出現前，便做好危機管理。

她指出，商界領袖要有整套手冊，告訴員工在危機發生時如何應對，包括設定應該何時啟動程序。

史美倫又指，香港職場文化，較初級或年輕的員工不敢向資深或高層表達意見，她認為，若企業領袖真的希望決策前收集更多想法，員工的意見可很快傳達至管理層。

相關文章：

【港交所上市20年】史美倫拆解港交所合併密碼　尚有未完成拼圖？

編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 職場文化 史美倫 香港交易及結算所有限公司 香港金融管理局
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