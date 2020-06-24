▲ 【中概股】渾水再狙擊跟誰學 中證監應開始進行調查

中概股跟誰學（美︰GSX）雖然屢遭沽空機構狙擊，惟股價仍創新高。沽空機構渾水（Muddy Waters）研究創辦人Carson Block再發炮，接受彭博電視採訪時指跟誰學股價飈升，是「向華盛頓豎起了大大的中指」。他還指責中國證券監管機構未能規範跟誰學。

跟誰學收報58.5美元，升4.2%，盤前跌2.5%，報57.03美元。

Carson Block表示，中證監應開始對此進行調查，若不這樣做，會強化許多美國人的看法，即中證監無意嚴格監管在美上市的中國公司。

Carson Block又稱，問題並不在於他們未能說服任何人，指知道期權市場提供了很多支持，可以看到大多數日子總有人在收盤時湧入。

至少有4家研究公司聲稱跟誰學誇大學生人數，其中渾水5月時指跟誰學造假營收、綫上用戶數目，以及報少各項開支。至於跟誰學董事長陳向東早前表示，跟誰學的「每個數據都是極其真實的」，又表示因新冠肺炎疫情全球大流行，公司二季度發展非常迅猛。

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【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的 二季度發展非常迅猛

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責任編輯︰梁浩碩