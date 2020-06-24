  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 18:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股】渾水再狙擊跟誰學　中證監應開始進行調查

金融經濟 16:47 2020/06/24

分享：

【中概股】渾水再狙擊跟誰學　中證監應開始進行調查

中概股跟誰學（美︰GSX）雖然屢遭沽空機構狙擊，惟股價仍創新高。沽空機構渾水（Muddy Waters）研究創辦人Carson Block再發炮，接受彭博電視採訪時指跟誰學股價飈升，是「向華盛頓豎起了大大的中指」。他還指責中國證券監管機構未能規範跟誰學。

跟誰學收報58.5美元，升4.2%，盤前跌2.5%，報57.03美元。

Carson Block表示，中證監應開始對此進行調查，若不這樣做，會強化許多美國人的看法，即中證監無意嚴格監管在美上市的中國公司。

Carson Block又稱，問題並不在於他們未能說服任何人，指知道期權市場提供了很多支持，可以看到大多數日子總有人在收盤時湧入。

至少有4家研究公司聲稱跟誰學誇大學生人數，其中渾水5月時指跟誰學造假營收、綫上用戶數目，以及報少各項開支。至於跟誰學董事長陳向東早前表示，跟誰學的「每個數據都是極其真實的」，又表示因新冠肺炎疫情全球大流行，公司二季度發展非常迅猛。

【中概股】一中概股六遭沽空狙擊　渾水質疑「跟誰學」8成用戶是Bot

【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的　二季度發展非常迅猛

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

美股 跟誰學（美：GSX） 中國證監會 中國概念股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成