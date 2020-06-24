【新股IPO】趕半年結新股浪接浪　海普瑞入場費10404元

臨近半年結，新股排住隊登場，今日又有2隻新股開始招股，分別是醫藥股海普瑞（新上市編號：09989）及物管股弘陽服務（新上市編號：01971），集資最多45.3億及4.3億元，1手入場費為10,403.79元及4,343.33元。

海普瑞現為已上市之深圳A股，是次計劃發行2.2億股H股，IPO部份佔10%，國際配售佔90%，招股價介乎每股18.4至20.60元，集資規模介乎40.5億至45.34億元。IPO將於下周二（30日）中午截止認購，預計7月8日掛牌。

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據招股書披露，海普瑞引入5名基石投資者，分別為OrbiMed Funds、AVICT Global Holdings、歐萬達基金、3W Fund Management 及Anlan Funds，共認購1.1億美元（約8.55億港元）股份，設有6個月禁售期。

海普瑞兩大主要業務，分別為製造、銷售抗凝血及抗血栓藥物伊諾肝素、原料藥（API）等，以及旗下藥物開發及生產平台（CDMO）服務。集團2019年收入46.1億元人民幣，按年跌3.9%；純利10.6億元人民幣，大升65.5%。

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弘陽服務是次共發行1億股新股，公開發售及國際配售分別佔10%及90%，招股價介乎3.3至4.3元，入場費每手4,343.33元。下周二中午截止認購，將於7月6日掛牌。

弘陽主要業務為住宅及商業物業管理，截至2020年6月15日，集團住宅物業管理的合同總建築面積為2,960萬平方米，由181個項目組成；另有73個已簽約管理但未交付項目，總建築面積1,180萬平方米；在管商業物業總建築面積達340萬平方米。

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招股最大賣點，是引入恒基地產（00012）主席兼席兼董事總經理李家傑為基石投資者，李家傑旗下之Successful Lotus將認購7,800萬元之弘陽新股，或不超過集團已發行股本總額4.99%的發售股份數目。