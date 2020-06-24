▲ 【中澳角力】民調：僅2成澳洲人信任中國 史上最低

中澳角力持續，民調顯示，只有23%澳洲人信任中國，在2年內跌了29個百分點，創歷史新低。22%澳洲人對中國國家主席習近平處理國際事務有信心，由2018年的43%大跌了21個百分點。同時，澳洲人亦對美國失望，以及憂慮經濟受疫情打擊。

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澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）公布民調結果，9成澳洲人希望政府減少在經濟上依賴中國，應尋求進軍其他市場。雖然仍有51%人信任美國，但已由2009年的高峰大跌30個百分點。

儘管如花，澳洲人仍然「口裡說不，身體卻很誠實」。78%人認為，澳洲應與美國結盟，指美國對澳洲維持國家安全方面「非常或甚為重要」，較去年增加6個百分點。

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澳洲經歷數個月大火後，民眾一度關注氣候變化危險，但如今因爆發新冠肺炎，更為擔心經濟受打擊。僅52%澳洲人對經濟前景感樂觀，按年跌13個百分點。

澳洲前駐華外交官、研究所的民調主管康思敏（Natasha Kassam）指出，近年關於中國的壞消息不斷傳出，媒體廣泛報道，民眾觀感自然不好；澳洲人關注新冠肺炎之餘，更關注香港、新疆、華為等發展。

研究所於3月下甸訪問了近2500名澳洲人。

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記者：韓羚