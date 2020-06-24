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【消費優惠】3大港鐵商場攜手谷消費　1元可嚐逾十間餐廳招牌菜

商業 16:59 2020/06/24

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德福廣場、青衣城及PopCorn三大港鐵商場，攜手於於6月29日至7月30日期間推出「仲夏夜滋味」主題活動，參與食肆會逢星期一至四推出1元招牌菜。

近日，港人消費意慾稍為回升，多個商場亦乘勢推出美食購物獎賞優惠。德福廣場、青衣城及PopCorn三大港鐵商場，攜手於6月29日至7月30日期間推出「仲夏夜滋味」主題活動，參與食肆會逢星期一至四推出1元招牌菜。商場亦於星期五、六及日更推出「週末購物優惠券獎賞」推廣活動，只需於任何兩間非食肆零售商戶消費滿指定金額，即獲港鐵商場購物優惠券。

三大商場之星級食肆將一連6個星期推出「HK$1至Hot招牌菜」，讓顧客以1元即可品嚐餐廳的馳名大熱菜式，數量有限，售完即止。除了1元招牌菜外，於三大商場指定食肆消費每滿500元，即可享指定商場50元餐飲優惠券乙張 ，每張單據消費上限為2,000元。

周末購物享高達200元購物禮券

此外，MTR Mobile App登記用戶於6月26日至7月26日期間，逢星期五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿1,800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘錶／首飾／電器用品／電訊類別優惠券，多買多賞。

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責任編輯：蘇穎琪

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