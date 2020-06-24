▲ 【巴西疫情】法院判總統必須戴口罩 否則每次罰3千

巴西疫情持續，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）曾形容新冠肺炎僅為「小感冒」，又不戴上口罩，惹民眾批評。法官周一裁定，博索納羅在公眾場合必須戴上口罩，否則可被罰款2,000巴西貨幣雷亞爾（約3,000港元）。

博索納羅多次強調應以經濟為先，又指採取封鎖措施對經濟帶來的影響，甚至比病毒本身更嚴重。

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博索納羅多次在包括示威現場等公眾場合出現時，都未有正確地戴上口罩，甚至沒有戴口罩。然而，巴西自4月底起已強制實施口罩令。

法官周一裁定，博索納羅不能凌駕法規，在公眾場合上必須戴上口罩。判詞指，博索納羅應採取所有有需要的措施，防止新冠肺炎的傳播，以保障他本人及身邊的人。

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美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周三（24日）下午，巴西確診人數達114.5萬，僅次美國；死亡人數達5.2萬，同樣僅次美國。

巴西一直未有因疫情持續而鎖國，但巴西各區都有各自採取不同的措施。經過各地近月的封鎖措施後，巴西感染率仍然處於高水平，但部份地區正在慢慢解除封鎖措施。

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責任編輯：楊心悅