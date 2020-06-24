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【5G科技】微軟為初創提供5G支援　結合香港電訊HKT網絡

科技 17:30 2020/06/24

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Microsoft 5G IoT Makerspace將提供一系列工作坊和專家建議，支援本港初創將解決方案推出市場及作商業用途。

為了協助本港初創提升技能、測試其解決方案，微軟（Microsoft）香港宣布聯同香港數碼港及香港電訊成立「Microsoft 5G IoT Makerspace」，結合物聯網（IoT）體驗區與makers工作空間，冀激發及推動初創團隊運用5G網絡及微軟技術探索，試驗其 IoT 解決方案。

Microsoft 5G IoT Makerspace將提供一系列工作坊和專家建議，支援本港初創將解決方案推出市場及作商業用途。

微軟香港區域科技長許遵發表示，未來十年內，幾乎所有消費電子產品、家用電器和工業裝置都將連接到互聯網。期望 5G 將透過支援IoT及邊緣設備的應用推動運算的新浪潮。

＞＞＞【華為風波】毋懼各方打壓　華為全球最大旗艦店上海開幕

＞＞＞【網絡熱話】FaceApp再風靡全球　掀起性別互換Filter熱潮（附教學）

微軟指，初創註冊使用 Microsoft 5G IoT Makerspace可獲得優惠如：有關Azure IoT 中心、Azure Sphere及Azure Time Series Insights的季度技術培訓課程；Microsoft專家（包括Cloud Solution Architect）的一年技術諮詢服務；達3,000美元（約2.3萬港元）的免費Azure雲端使用額，以用於測試和開發解決方案等。

＞＞＞【FinTech】疫情促進轉型　港人網上投資成新趨勢

責任編輯：張寶燕

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