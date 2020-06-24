  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 16:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【FinTech】疫情促進轉型　港人網上投資成新趨勢

科技 16:30 2020/06/24

分享：

匯豐早前進行一項調查，發現三分之二（66%）港人都會選擇透過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資。

FinTech（金融科技）近年日益普及，受到新冠肺炎疫情影響，更多港人在足不出戶的情況下，選擇採用數碼渠道作投資交易指示。匯豐 （00005） 早前進行一項調查，發現三分之二（66%）港人都會選擇透過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資。

>>>滙豐首個商業遙距開戶方案　網上交文件完成手續（附教學）

>>>【金融教育】兩90後創親子理財App登福布斯榜　夥家長KOL宣傳

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Julian Abouzahr）指，數碼銀行服務越趨普及，越來越多客戶使用手機和網上銀行管理投資。疫情持續更加快數碼渠道發展，客戶會透過流動理財或與客戶經理作視像會議，進行買賣外匯、基金、股票或管理投資組合。

調查顯示，在疫情催谷下，今年首五個月滙豐香港數碼渠道的每月平均股票交易額較去年增長超過五成（50%）；而透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人，則分別有超過七成（75%）和五成（56%）。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示， 香港區的網上投資市場發展尤為迅速，疫情突顯數碼銀行服務的優勢。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示， 香港區的網上投資市場發展尤為迅速，疫情突顯數碼銀行服務的優勢。（匯豐提供圖片）

不過目前香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財的情況，依然未如新加坡普及。調查顯示，只有61%港人表示會透過手機應用程式，查看賬戶餘額，較新加坡的75%低。而且僅50%港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%。

>>>【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【FinTech】滙豐推開商業戶口API　夥第三方便利初創開設戶口
2020/05/03
【FinTech】滙豐推開商業戶口API　夥第三方便利初創開設戶口
【香港FinTech】8 Securities獲美SoFi收購　看好港用戶對股票投資興趣
2020/04/22
【香港FinTech】8 Securities獲美SoFi收購　看好港用戶對股票投資興趣
【香港FinTech】港產股票投資平台8 Securities　獲美國SoFi收購
2020/04/22
【香港FinTech】港產股票投資平台8 Securities　獲美國SoFi收購
【FinTech】初創研資產管理平台　專攻家族企業簡化運作
2020/02/04
【FinTech】初創研資產管理平台　專攻家族企業簡化運作
Fintech 股票 個人銀行 基金 銀行 金融 滙豐控股（00005） 新加坡 香港 財富及資產管理

下一篇文章

【反壟斷】上訴推翻暫停禁令　德國法院限制Facebook收集用戶數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji
【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　
【電動車充電】Tesla圓方超級充電站正式啟用　設6個Supercharger
【電動車充電】Tesla圓方超級充電站正式啟用　設6個Supercharger
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【取代真人】碧桂園機械人餐廳開張　最快20秒出菜
【取代真人】碧桂園機械人餐廳開張　最快20秒出菜
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台
【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台