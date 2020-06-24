【FinTech】疫情促進轉型　港人網上投資成新趨勢

▲ 匯豐早前進行一項調查，發現三分之二（66%）港人都會選擇透過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資。

FinTech（金融科技）近年日益普及，受到新冠肺炎疫情影響，更多港人在足不出戶的情況下，選擇採用數碼渠道作投資交易指示。匯豐 （00005） 早前進行一項調查，發現三分之二（66%）港人都會選擇透過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資。

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Julian Abouzahr）指，數碼銀行服務越趨普及，越來越多客戶使用手機和網上銀行管理投資。疫情持續更加快數碼渠道發展，客戶會透過流動理財或與客戶經理作視像會議，進行買賣外匯、基金、股票或管理投資組合。

調查顯示，在疫情催谷下，今年首五個月滙豐香港數碼渠道的每月平均股票交易額較去年增長超過五成（50%）；而透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人，則分別有超過七成（75%）和五成（56%）。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示， 香港區的網上投資市場發展尤為迅速，疫情突顯數碼銀行服務的優勢。

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示， 香港區的網上投資市場發展尤為迅速，疫情突顯數碼銀行服務的優勢。（匯豐提供圖片）

不過目前香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財的情況，依然未如新加坡普及。調查顯示，只有61%港人表示會透過手機應用程式，查看賬戶餘額，較新加坡的75%低。而且僅50%港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%。

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責任編輯：曾曉汶