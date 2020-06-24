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老牌家族劈價沽擎天半島　低銀行估值三成

股樓投資 16:34 2020/06/24

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近期樓價見底回升，就連公屋、居屋市場也見高價成交。正當市況好轉之際，九龍站擎天半島卻錄低價成交。市場消息指，擎天半島1座極高層B層，實用面積1,296平方呎，屬全海景樓王，今年四月叫價5,500萬元放售，剛劈價1,000萬元，以4,500萬元易手，較滙豐網上估值平約三成。

區內代理說，上述單位由老牌發展商正記曾氏家族持有，而今次賣樓只是個別家族成員決定，據了解，其餘家族成員仍持有屋苑其他單位，暫無意賣樓。代理續說：「2002至2003年間，正記在區內大手掃貨，先後購入漾日居、擘天半島、港景峰，合共約20伙。其實該家族已分身家，各單位由不同成員持有，故今次賣樓，相信只是個人決定。」

值得留意的是，同座高層B室，去年初以5,650萬元易手，而上述單位雖高逾10層，惟成交價僅約4,500萬元，即是說，低層平過高層。代理解釋說，業主起初叫價5,500萬元，就是參考同座高層B室，惟受市況所累，造價暫難重返去年初水平，故業主只好劈價賣樓，又稱業主現居海外，在港持有物業不多。

正記為老牌建築商，早於1947年成立，創辦人為曾正及曾憲備兩兄弟。早於40年代，正記在尖沙咀起家，在柯士甸道一帶大量起樓，其後又發展豪宅。該家族目前於尖沙嘴持有多幢寫字樓收租，堪稱低調隱形富豪。

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撰文 : 柳家平

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