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【港股追蹤】傳黃光裕已出獄　國美系股價全綫抽升

股樓投資 16:09 2020/06/24

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2010年被判入獄14年的前內地首富黃光裕，近年多次傳出有機會提早獲釋，今日又有內地傳媒消息指，黃光裕近日已經出獄，更指其創辦的國美零售（00493）今晚會公布有關消息，令國美系股價午後全綫炒上，國美零售全日升17.4%，收報1.62元，同系的國美金融科技（00628）更急近47.3%，收報1.09元。

相關文章：【港股追蹤】引入京東拼多多 國美市值個半月升近倍

黃光裕作為國美集團創辦人，在2004，2005及2008年在胡潤百富榜排名第一，成為中國首富，不過他在2008年11月因商業犯罪被拘捕。到2010年，案件在北京市第二中級人民法院公開審理，最後他因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪，被判處有期徒刑14年，刑期至2022年底。同時被判罰金6億元，沒收財產2億元。

服刑期間，黃光裕先後在2012年及2016年被減刑10個月及11個月，加上市場消息顯示，蟄伏獄中的他，仍然幕後指揮著國美系公司的運作，故每次傳出他有機提早獲釋的消息，都會令股價炒上。

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撰文 : 古植平

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