【趣話財經】內地雲服務商稱平均每日 防護全球網站33億次攻擊

內地上市的雲端服務供應商網宿科技（深：300017），日前發布《2019年中國互聯網安全報告》。《報告》顯示，2019年，網宿雲安全平台共監測攔截了12178.96億次攻擊。平均每天為全球網站抵御與防護約33.37億次攻擊。 隨着5G、IPv6、人工智能和物聯網等新技術的發展與普及，業務安全問題更難識別與防御，為網絡安全防護帶來全新的挑戰。《報告》顯示，2019年全網IPv6攻擊6641萬次，環比上半年增長了3.4倍。網宿全日微升0.2%，收報8.79元人民幣。

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網宿科技被視為內地雲計算市場中，邊緣計算領域的前列企業。邊緣計算屬於雲計算的一部分，同樣是通過聯網處理大數據的一種技術，但區別在於邊緣計算把處理數據的中心節點分解成更接近用戶終端的部分，再把處理好的數據交由中心節點處理，這樣可以減少資料傳送的延遲、且分析結果更接近數據來源。預想中的邊緣計算應用場景主要在需要大量雲計算的領域，包括工業互聯網、車聯網及智能城市。

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兩年前，網宿曾傳出獲內地科網巨頭騰訊(00700)入股，但隨即被前者否認。