【尚品亭@iM網欄】咖啡期貨對沖管理？ 賣啡者言2

前文提要：咖啡期貨經濟學 賣啡者言1

上篇介紹到咖啡的對沖(Hedging)。這個課題有點爭論性。

大家可能留意到某些上市公司，將需要用到的原材料與未來風險對沖，結果卻產生了非常重大的對沖虧損。本人從會計和經濟角度出發，大膽分享一下我的看法。

▲ 筆者以香港日本食品及料理協會副主席身份出席和歌山拜訪活動亦都係首次穿着西裝進入果園採摘日本柑

對沖本身嘅目的就係將未來嘅風險可控化及減少作為基礎。風險每天都存在，作為商業營運者責任就是能夠以一個最大程度的管理能力去處理，當然沒有人有水晶球如何推測最終價格，其中一個最好考慮因素就以期貨價格作為基礎，再以整體需要管理的期貨數量及時期作為計算準則，當然會計準則入帳方式亦都是其中一個要考慮因素，入面涉及Fair Value Hedging 準則及 Hedging Effectiveness 介乎於80%至125%。在此我就不作非常詳細財務會計分享，否則我怕大家以後也不看我這位賣啡茶者的文章。

在我而言真正商業對沖是必須要能夠以一個與客戶能夠共同協商下嘅價格去穩定貨源持續性，提供給客戶新鮮的烘焙咖啡，否則俗語有話就算你買到合約都可以冇實貨交收(上游咖啡合作社可信性)，即係冇豆落鑊炒，咁就麻煩。回對冲分享，如各位所知，不論是咖啡期貨市場還是其他大宗商品期貨市場，價格不斷在變動。以咖啡為例，合理正常的市場預測下，紐約咖啡期貨交易所開出的合約有5個季度，分別是每年的3月5月，7月，9月和12月，最長可以買到的時間為即期的兩年。

因此我們在和客戶簽訂價格合約的時候，會以能對沖到的最長時間做為基礎。

當經濟健康發展的時候，期貨市場的價格會相對比現貨市場價格貴。而和客戶簽訂價格長約而需要購買遠期合約的時候，我們會採用平均成本法來計算。即便在這種情況下，也要考慮採用部分對沖(partial hedge)，剩下的一部分用於調節。前段時間石油價格的表現相信大家也記憶猶新，跌穿合理值，甚至出現負數。對沖負責人如果沒有考慮到所有市場因素的話，就會令自己甚至客戶都蒙受損失。

還有一個更大的原因，基於客戶的規模如壟斷(Monopoly)，寡頭壟斷(Oligopoly)，壟斷性競爭(Monopolistic Competition)。這些代表的是企業在市場的影響力和企業規模大小及顧客形態[例如是否商業客戶還是終端消費者] 也足以影響整個對冲管理，若沒有納入所有因素，完全對沖(Full Hedge)也會變成一個很大風險甚至賭博行為。

捷榮的客戶中有大型跨國集團，有本地連鎖餐廳、有主題公園酒店、甚至有夫妻小店。不同客戶的情況用剛剛的客戶規模的經濟學術語表達，有壟斷(Monopoly)，寡頭壟斷(Oligopoly)，壟斷性競爭(Monopolistic competition)。相較於針對價格優劣爭取市場，本人管理的捷榮集團則專注於綜合解決方案(Integrated Solution)的提供。對捷榮而言，客戶服務是給不同類型客戶提供合適的解決方案。例如我們公司除了提供咖啡方案之外也是一站式提供咖啡機配套甚至整個飲品方案給予客戶，我們還會舉辦對外舉辦咖啡學院和體驗之旅，全港奶茶推廣日（捷榮除咖啡外，亦是大灣區大型奶茶解決方案供應商) ，甚至在大灣區舉行港式奶茶比賽邀請斯里蘭卡官員及種茶高層作為評判。一個360度嘅綜合性服務是公司着重同堅持不斷與時進步的不變方針。

最後，感謝張五常教授在實證經濟學中給我的inspiration。使我能夠運用經濟、會計的知識來做啡茶生意，並樂在其中。

當然，劉伯溫的《賣柑者言》也給我帶來了一點感觸。現時社會變化比較大，甚至有時候歪理變成了道理。希望可以盡快重回正軌。

▲ 是在和歌山紀之市的日本柑，但因規格不符合JA全農規格大小，只能在本土促銷，所以農夫的收入要去到最後一刻才能確定，被太多天然及人為因素影響

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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