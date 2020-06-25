【尚品亭@iM網欄】咖啡期貨經濟學　賣啡者言1

在專欄作者的簡介中，我形容自己為一個誤打誤撞進入茶啡領域的左腦會計師。香港八九十年代經濟起飛，當時最好的職業選擇似乎是「三師」– 建築師、律師和會計師。本人自問理科及語言天分有限，於是選擇了與計算機為伴。

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作為一位專業會計及稅務師，個人認為必需要非常了解宏觀經濟學(Macro-Economics)和微觀經濟學(Micro-Economics)。在我年少學習經濟學的過程中，一位經濟學家的文章給了我很好的啟發，也對我從一個會計師到生意人的轉變有莫大的幫助，我相信在我求學時代中無人不識。這位經濟學家，就是張五常教授。今天的這篇《賣啡者言》，便是受張教授的著作—《賣桔者言》的啟發而劣作出來。

《賣桔者言》，本也是受元朝劉伯溫的《賣柑者言》啟發。《買柑者言》托物言志，借賣柑者之口諷刺元朝末期社會貪污腐化，弄虛作假之風，繼而帶出「金玉其外，敗絮其中」的主題。而張教授作為新制度經濟學創始人之一，《賣桔者言》主要敘述其在實證經濟學的其中一個實踐—在香港年宵市場賣桔的經歷，分享了其對供求關係變動帶來的價格分歧(Price Discrimination)的觀察及新領悟。

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價格分歧，指的是同樣的貨品，以不同價格出售。咖啡是全球第二大交易產品，它的交易價格以紐約、倫敦交易中心的價格作為基礎點。同時它不是一個同質商品(Homogeneous Commodity)，每一包咖啡，都因它不同的特性、風味、質量而如此獨特。因此，不同地域、不同品種的咖啡會有不同的價格，進而出現價差(Price Differentials)。

▲ 筆者為了實踐及實證經濟學、將從事咖啡經驗轉化到栽種方面，將幼苗培植三年在家中以盤種方法，直至咖啡豆結果

▲ 筆者為了實踐及實證經濟學、將從事咖啡經驗轉化到栽種方面，將幼苗培植三年在家中以盤種方法，直至咖啡豆結果

為了全港乃至大灣區市民每日可以有一杯提神的咖啡，本人管理的企業每一天都需要處理不同的咖啡需求。咖啡產品的風味呈現以咖啡豆本身的特性為基礎，烘焙技術和拼配技術作為支撐。因此，為了保持風味而又兼顧價格的穩定性，我們除了需要將全球各地不同的咖啡進行烘焙、拼配，提供最完美的產品給客戶外，我們還有一個很重要的商業工作—對沖(Hedging)。

首先，我們會在期貨市場購買合約，一張合約代表着37,500磅嘅咖啡，而每年合約期在3月，5月，7月，9月和12月，最長可以買到的時間為即期的兩年。合約可以實體交收不過通常都會將合約交給全球咖啡商事或當地嘅合作社以便在咖啡運送之前結算。

除期貨上的參考價格外，價差也是最終成交價格的組成部分。因應不同的市場供求關係，價差可以表現為加，或者減。舉個例子，假設Arabica豆參考紐約交易市場價格1美金每磅為基價，如果想要一款高質的咖啡豆，價差甚至可以達到基價的幾倍。相反如果是一款質量比較低的咖啡豆，價差可能出現減的情況，最終成交價格反而會比基價低。

（未完待續）

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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