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【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）

金融經濟 09:43 2020/07/03

分享：

Oxyair Mask HK指，將於7月3日發售七色彩虹口罩。

本港口罩生產Oxyair Mask HK宣布，將於7月3日（周五）發售七色彩虹口罩，每盒有7個顏色，每種顏色有一小包，每包有10個口罩，每盒合共70個口罩，售價210元，每人限買一盒。詳情可參加Oxyair Mask HK官方Facebook

Oxyair Mask HK指，今次是採用先登記後抽籤形式，但抽籤只是抽出貨的先後次序。只要成功登記，就像買到彩虹口罩七色特別版。登記時間為7月3日早上11時15分至7月4日早上11時15分，名額共20萬個。

連結：http：//oxyair.noq.com.hk/

口罩數目：70（每盒7包，每包10件裝）
規格： PFE≧99%， BFE≧99%， VFE≧99%
尺寸： 17.5 x 9.5cm
顏色： 每個顏色有一包
產地： 香港

Oxyair Mask HK表示，發貨時間2020年8月10日至 10月8日期間按抽籤後分派的發貨批次進行發貨。

相關文章：【長和整口罩】屈臣氏口罩WatsMask升級至ASTM Level 3　周五（26日）屈臣氏及百佳有售

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