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中芯股價連升3日再創新高 國信證券上望48元

金融經濟 15:44 2020/06/24

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中芯國際擬於內地科創板上市，股價節節上揚。

即將在內地科創板上市的中芯國際 （00981） 股價連升3日，周三（24日）曾高見28.45元，再創新高。國信證券發表研究報告指，只要內地半導體產業崛起，半導體代工製造肯定會受益；並繼續推薦中芯及華虹半導體 （01347

 

報告指出，市場對晶片設計、半導體設備的認識已經很充分。而對半導體製造環節認識不夠。半導體製造領域研究的高壁壘，導致資本市場對半導體製造是被動型忽視的。

 

半導體製造是大投入、長期積累的產業，成立20年的中芯國際、成立15年的華虹半導體已經在先進工藝和特色工藝領域有巨額資本投入和大量經驗積累。供給的角度而言，國信推薦現在的龍頭也是未來的龍頭中芯國際（先進工藝）、華虹半導體（特色工藝）。

 

國信證券指出，中芯國際合理市帳率（PB）估值範圍5至6倍，對應46至48港元，維持「買入」評級。

 

相關文章︰【中芯股價】中芯國際有望月底科創板掛牌　股價升逾半成再破頂

 

【領先全球】台積電「5nm+」工藝傳第四季量產 中芯股價挫4%

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編輯︰侯景成

香港股票 晶片 買入 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） 科創板

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