【網中人@iM網欄】疫情來勢洶洶　不同國家零售企業大變革

一場新冠肺炎令全球經濟出現一場大變革，當中如從綫下搬到綫上，是所有企業不得不認真思考的問題。曾經，很多企業都不相信網購，更惶論投資在網購的搭建上。但就因為一場疫情，令大家不得不認真思想，並接受這個世界正在轉變，而且已經不再是單純的綫上消費了。先看看不同國家一些企業正在發生什麼變化吧！

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西班牙：快速時尚品牌Zara母公司、西班牙服裝巨頭Inditex公布，因受疫情影響，在截至4月底的第一財季虧損達4.09億歐元（約36億港元），公司決定改變經營策略，永久關閉全球多達1,200家門店，相當於全球門市總數的16%，並將更積極轉向網上銷售。關店的對象是一些小型商店，以及銷售可轉移至附近其他門市的商店。未來3年，Inditex將投放10億歐元（約113.5億港元），投資於電商業務。

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美國：咖啡龍頭企業星巴克（Starbucks）在6月初公布的業績中，釋出悲觀預測指今年第三季同比將損失32億美元（約248億港元）收入，顯示消費者的消費習慣出現較大的改變，有見及此，Starbucks在疫情期間多次調整營運方式，面對被疫情影響的消費模式，Starbucks作出了巨大變革，直接從每一間店面下手，宣布在未來18個月加速拓展以便利為導向的店面形式，如利用App訂單限定的外帶店以及路邊取餐，以滿足改變的顧客習慣，推出300家這類型的新店；同時關閉400家現有店舖，並新增一些外賣專門店，銳意透過創新和重組，邁向一個新的商業策略。

日本：日本時裝品牌迅銷（06288）以「東京模式」作為新的增長引擎，旗下優衣庫（UNIQLO）在本月中於東京銀座開設全球旗艦店「UNIQLO TOKYO」，另對「MARRONNIER GATE銀座」的女裝店進行改裝，佔地從1層擴大到4層，面積約5,000平方米，屬於日本最大規模。公司希望從這家店開始，改變2020年代的世界服裝零售業。另一方面，UNIQLO結合綫上購物、綫下取貨服務，藉此讓每家實體店舖都可成為旗艦店，提供最完整齊全的商品服務，目前使用率較去年同期增加25%。

看到各國企業都作出很快的應變，不約而同地加強電商業務發展，同時亦覺得光是電商業務未必可以幫到他們，所以都進入了OMO (Online Merge Online)，將綫上和綫下結合。下星期我會同大家分享一間香港的百年老店如何利用OMO轉型。

作者_黎文（Leon）簡介 對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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