騰訊《Call of Duty Mobile》全球累計2.5億下載 熱度更勝《PUBG Mobile》

▲ 騰訊與動視暴雪聯合推出的《Call of Duty Mobile》全球累計下載量突破2.5億，熱度更勝《PUBG Mobile》及《堡壘之夜》。

應用商店情報機構SensorTower數據顯示，由騰訊 （00700） 天美工作室和動視暴雪（美：ATVI）聯合推出的《使命召喚手遊》（Call of Duty Mobile）全球下載量突破2.5億，下載量最大市場為美國，貢獻近4500萬次下載，佔18%，其次為印度和巴西。

《使命召喚手遊》於2019年10月1日上市，僅用8個月即達到2.5億下載量，表現更勝同類射擊類遊戲《PUBG Mobile》，以及Epic Games旗下的《堡壘之夜》（Fornite），後兩者上市8個月全球累計下載量分別為2.36億和7800萬。

收入方面，到目前為止《Call of Duty Mobile》在全球App Store和Google Play的總收入達到3.27億美元（約25億港元），較《PUBG Mobile》啟動遊戲內購8個月的收入高出78%，是《堡壘之夜》在iOS同期收入的83%。

SensorTower表示，《Call of Duty Mobile》開局即獲得巨大的商業成功，成績足以媲美其它射擊手遊大作的同期表現。得益於持續的優化和運營活動，該遊戲收入在疫情全球爆发期間亦實現穩步增長，隨著玩家付費持續增加，《使命召喚手遊》正以更優異的成績迎接上市一周年，同時也見證了這一經典主機IP在全球多個遊戲平台的號召力。

值得注意是，目前《Call of Duty Mobile》尚未在中國內地發行。

騰訊今日股價創新高見505元後回落，最新倒跌0.2%，報496.2元，成交93億元。

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編輯：陳健婷