  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 16:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊《Call of Duty Mobile》全球累計2.5億下載 熱度更勝《PUBG Mobile》

金融經濟 15:39 2020/06/24

分享：

騰訊與動視暴雪聯合推出的《Call of Duty Mobile》全球累計下載量突破2.5億，熱度更勝《PUBG Mobile》及《堡壘之夜》。

應用商店情報機構SensorTower數據顯示，由騰訊 （00700） 天美工作室和動視暴雪（美：ATVI）聯合推出的《使命召喚手遊》（Call of Duty Mobile）全球下載量突破2.5億，下載量最大市場為美國，貢獻近4500萬次下載，佔18%，其次為印度和巴西。

《使命召喚手遊》於2019年10月1日上市，僅用8個月即達到2.5億下載量，表現更勝同類射擊類遊戲《PUBG Mobile》，以及Epic Games旗下的《堡壘之夜》（Fornite），後兩者上市8個月全球累計下載量分別為2.36億和7800萬。

收入方面，到目前為止《Call of Duty Mobile》在全球App Store和Google Play的總收入達到3.27億美元（約25億港元），較《PUBG Mobile》啟動遊戲內購8個月的收入高出78%，是《堡壘之夜》在iOS同期收入的83%。

SensorTower表示，《Call of Duty Mobile》開局即獲得巨大的商業成功，成績足以媲美其它射擊手遊大作的同期表現。得益於持續的優化和運營活動，該遊戲收入在疫情全球爆发期間亦實現穩步增長，隨著玩家付費持續增加，《使命召喚手遊》正以更優異的成績迎接上市一周年，同時也見證了這一經典主機IP在全球多個遊戲平台的號召力。

值得注意是，目前《Call of Duty Mobile》尚未在中國內地發行。

騰訊今日股價創新高見505元後回落，最新倒跌0.2%，報496.2元，成交93億元。

相關文章：

【科網狂潮】美團騰訊網易再破頂　中資科網與美資FAANG 市值差多少？

【科網狂潮】騰訊推「微信小商店」劍指字節跳動電商部門？

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成
【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？