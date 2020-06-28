【循環再用】萬年湯底好惹味　食材比老鼠咬過都照要

廣州一間重慶火鍋店近日被揭發不斷重用火鍋湯底，當地市場監管部到場調查，火鍋店因以回收食品作為原料製作食品而被行政處罰。火鍋店老闆解釋指，因受疫情影響，湯底原料一直無法供貨才出此下策。

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重用湯底的「冷記重慶火鍋店」位於海珠區南石頭街江燕南路，員工把湯底簡單隔渣後重覆使用，客人剩菜亦會被再次回收以作出售。店內食材如蔬菜、肉類等並未有分類擺放，被老鼠咬過的食材亦未有丟棄。廚房環境衛生惡劣，工作人員未有佩戴手套及口罩，而且食材未經清洗就切好上碟。

廣州市海珠區市場監督管理局接到投訴後派員調查，證實情況屬實，向火鍋店發出《當場行政處罰決定書》，要求他們即日改善。

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