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滙豐：港人仍慣親臨銀行 理財數碼度未及新加坡

金融經濟 15:34 2020/06/24

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滙豐調查香港、新加坡和英國客戶對電子服務的使用情況，調查結果顯示，港人善用數碼工具作投資理財，近66%的港人利用網上渠道作短期投資，比率高於新加坡。但以數碼渠道處理日常理財方面，港人卻未如新加坡普及。

港人偏好透過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投資，7成港人每年至少投資兩次，而新加坡只有4成。當中，透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人分別有超過75%和56%。

相比之下，不超過4成的新加坡人會選擇透過數碼渠道進行過短期或長期投資，其中短期佔39%，長期投資佔33%。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安表示，香港銀戶客戶日趨習慣使用數碼銀行服務，但大部份人仍傾向結合面對面和數碼科技的方式使用銀行服務。

調查同時顯示，3成港人會親身申請信用卡或信用透支服務。約37%的長線投資者表示會選擇分行或與投資顧問面談等傳統銀行渠道。

另外，只有61%港人表示會透過手機應用程式查看賬戶餘額，較新加坡的75%為低。僅50%港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%，反映香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財未如新加坡普及。

此次調查是由滙豐委託獨立調查公司YouGov，於4月採用網上問卷形式，總共有1037名18歲或以上的港人參與。

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