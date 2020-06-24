【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠

▲ 今個星期四，Klook「快閃星期四」推出香港W酒店－ KITCHEN晚市自助餐「買一送一」優惠，名額有限，先搶先得。（Klook提供圖片）

Klook的「快閃星期四」優惠活動又來了。今個星期四，Klook推出香港W酒店－ KITCHEN晚市自助餐「買一送一」優惠，名額有限，先搶先得。

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是次W酒店自助餐優優惠只要用659元就可享用二人自助餐，人均只需329.5元。優惠星期一至四適用，有效期至今年7月19日。不過要留意，優惠不適用於7月1日，優惠用餐時段為晚上8時30分至10時30分。

仲有邊間酒店自助餐抵食？

除此之外，Klook亦搜羅了其他的酒店自助餐優惠，包括馬哥孛羅香港酒店 - 馬哥孛羅咖啡廳自助餐低至81折，星期一至五晚餐自助餐連預約，成人只需510元；星期六、日、公眾假期及假期前夕晚餐自助餐連預約，成人只需597元。香港萬怡酒店－MoMo Cafe 自助晚餐則有「買2送2」優惠，4位成人合共只需1,291元，人均323元。香港萬麗海景酒店－萬麗咖啡室自助午餐及晚餐低至84折，成人只需274元起。

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責任編輯：蘇穎琪