【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護（第二版）

▲ 老牌保健食品商GNC申請破產保護，並計劃為公司尋求買家及關閉800至1000間門市。

老牌保健食品商GNC申請破產保護，並計劃為公司尋求買家及關閉800至1000間門市。根據聲明，GNC已按照美國破產法第11章向特拉華州（Delaware） 法院申請破產保護。在破產保護下，GNC將得以在重組資產負債表或尋求出售的同時，繼續經營。

GNC指，進入破產保護程序的行動獲得多數抵押貸款方和一家關聯企業的最大股東中國哈藥集團的支持。部分債權方還提供1.3億美元的額外流動性，為提議中的整頓提供財務支援。

GNC美國及國際加盟夥伴及愛爾蘭的企業運作並不屬於破產聲請的一部分。

GNC成立85年 全球設有7,300個營業地點

創辦人David Shakarian在1935年創立GNC，首日經營只能賺取35美元。時至今日，GNC已在紐交所上市。截至今年3月底，GNC在全球約50個國家或地區設有7,300個營業地點，其中約5,200個設在美國，旗下員工大約有1.24萬人。

據GNC首季度報告顯示，截至今年3月的首季總收入4.73億美元（折合約36.9億港元），較去年同期跌16.3%。若按地區劃分，則美國單季的銷售收入4.5億美元，至於海外地區則合計1970.8萬美元。

其實，早於2016年曾有外電引述消息指，復星集團及中植資本有意收購GNC，當時市傳潛在交易或金額或達到40億美元（約312億港元）。

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