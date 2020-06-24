【宏觀中國】撐經濟加槓桿　影子信貸止跌回升

評級機構穆迪（Moody's）發表報告指，今年首季中國影子信貸出現自兩年半以來首次止跌回升。事實上，中國自2015年開始「去槓桿」，讓銀行將表外業務轉至表內，本來已見成效，如今是否隨住中國放水抗疫而前功盡廢？

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根據穆迪報告，中國影子銀行的廣義資產規模上升1,000億元（人民幣，下同），主要因資產管理業務增加。同時，因疫情導致經濟收縮，影子銀行的廣義資產規模佔名義GDP的比重由2019年底的59.5%升至首季的60.3%。

穆迪稱，由於中國監管部門放鬆貨幣和信貸政策來支持經濟復甦，預計未來幾月槓桿率將繼續上升，不過總體升幅有幅，因當局仍注重金融穩定性。

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所謂的影子銀行，從事傳統銀行體系以外業務的金融中介機構，包括理財、表外和信託業務。這些金融中介利用繞過傳統銀行來規避當局的監管。

值得注意是，由去年開始已有迹象顯示影子銀行死灰復燃。例如，有某家內房旗下的理財公司代理銷售理財產品。此外，去年的中國褐皮書（China Beige Book）指出，去年第二、三季影子銀行貸款佔中國總放貸比重的45%及39%。

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目前，中國經濟疲軟，北京正爆發第二波疫情，大大影響重啟進度。另一邊廂，國內水災已擴散至26個省市，受災人數逾千萬，又進一步加大復工復產的難度，就算想靠基建投資谷經濟，也無法開工。換言之，下半年國內很難不放水振經濟，槓桿率無可避免會上升，無形中增加金融體系的風險。