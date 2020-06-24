【疫市營商】消費者需求改變　企業快速變陣有轉機

▲ 疫情下，消費者行為及消費模式完全改變，企業亦要靈活變陣，方能持續發展。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情對不同企業帶來的影響皆不一樣，但大多企業都有危機，僅少部分企業能從中收益。是以不少受影響企業都需要變陣，以應對多變的疫情處境。

青年主席組織（YPO）近日發表疫情後的第份三調查報告指，72%受訪者企業高層表示，疫情為企業帶來中等至嚴重程度的衝擊，僅有6%受訪企業認為企業頻臨倒閉邊緣。而逾3成半受訪企業亦認為，疫情的第二波將會帶來中等程度影響，36%受訪者企業更認為疫情第二波會帶來更嚴重的衝擊。

地區而言，相對環球其他地區，疫情於非洲地區才剛剛爆發，該區的受訪者認為，疫情對他們業務影響非常嚴重，而受影響的行業包括酒店、餐廳、媒體/娛樂、農業、礦產、零售批發銷售以及汽車製造業等。

▲ 受疫情影響，環球封關，跨國旅遊需求急遽下降，各地旅遊景點皆空無一人。（法新社圖片）

報告指出，今次全球大流行的疫情，令不少公司的營運決策開始調整，21%受訪者表示要迅速購買個人防疫裝備，15%受訪者認為，管理人力資源事宜等決策是大挑戰，其次是改善溝通（14%），以及改善資金管理（14%），但同時23%受訪企業並未變更公司的策略。

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旅遊業重創 本地酒店急轉彎

新冠肺炎疫情影響，重創旅遊、酒店業，香港本地酒店集團Ovolo Group創辦人兼行政總裁Girish Jhunjhnuwala就表示，受環球封關影響，跨國旅遊需求下降。有指國泰航空4月時僅維持3%人員運作，而到7月底，運作人員將會恢復至9%，但比例仍然少。「今年3月至5月，旅客數字下跌99%，今年至目前為止，旅客需求亦跌52%，估計商務旅行需求低落情況，將會持續到2023年。」

▲ 香港本地酒店集團Ovolo Group創辦人兼行政總裁Girish Jhunjhnuwala表示，面對疫情，公司策略調整至集中資源到餐飲服務，而酒店服務亦以本地客為主，相信社會正從疫情中慢慢復甦。（圖片由受訪者提供）

面對困境，酒店業必須調整政策。Girish表示，今年至目前為止，集團餐廳收入下跌32%，酒店業務收入則大跌68%，在現時形勢下，公司必須重新定位。

集團調整策略後，會將資源集中到餐飲服務，例如將餐飲服務延展至其他外賣送貨平台，而酒店服務亦以本地客為主。

他透露，為了迎合疫情下的人們新的消費習慣，特地新增「Restaurant in Room」、「Escape from Reality」等計劃，為客人提供更貼心房間送餐服務。他亦指出，香港以致周邊地區如澳門、廣東等地的疫情開始緩和，相信未來上午旅行將會恢復，經濟復甦有望。

▲ 本地客需求及消費行為皆改變，企業必須靈活變陣，方能持續經營。（法新社圖片）

其次，面對疫情衝擊，酒店業大受打擊。Girish指，都有申請各種資助，雖然未能即時解決需要，目前仍然等候某些資助計劃批核，但都依然感謝政府推出的各種資助計劃及津貼。

記者：李彥煒