▲ 【美國疫情反彈】「病毒已令美國屈服」CDC總監指

美國疫情出現反彈,一半州分新增新冠肺炎確診數字見升。美國疾控中心(CDC)總監雷德菲爾德(Robert Redfield)更形容,新冠病毒「令美國屈服」(brought this nation to its knees)。

雷德菲爾德出席眾議院聽證會時指,為了「這一個小小的病毒」(because of one little virus),美國可能需要花費7萬億美元,CDC會盡全力處理病毒疫情。

直至當地時間周二,有25州新增新冠肺炎確診數字比上周高。當局指,美國確診數字見升,不止是因為檢測數目增加。

CDC前代理總監貝瑟(Richard Besser)形容,暫時未有任何一州可以由「居家隔離」順利過渡至「檢測、追蹤、隔離」的階段。

貝瑟強調,必須找出有效過渡的方式,否則每一州在重啟經濟活動後,即使早前疫情已受控,仍會錄得大量新增確診,最終只會回到原點。

