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【美國疫情反彈】「病毒已令美國屈服」CDC總監指

環球社會熱點 15:14 2020/06/24

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【美國疫情反彈】「病毒已令美國屈服」CDC總監指

美國疫情出現反彈，一半州分新增新冠肺炎確診數字見升。美國疾控中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）更形容，新冠病毒「令美國屈服」（brought this nation to its knees）。

雷德菲爾德出席眾議院聽證會時指，為了「這一個小小的病毒」（because of one little virus），美國可能需要花費7萬億美元，CDC會盡全力處理病毒疫情。

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直至當地時間周二，有25州新增新冠肺炎確診數字比上周高。當局指，美國確診數字見升，不止是因為檢測數目增加。

CDC前代理總監貝瑟（Richard Besser）形容，暫時未有任何一州可以由「居家隔離」順利過渡至「檢測、追蹤、隔離」的階段。

網壇「一哥」祖高域確診新冠肺炎 祖高域表演賽惹集體感染

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貝瑟強調，必須找出有效過渡的方式，否則每一州在重啟經濟活動後，即使早前疫情已受控，仍會錄得大量新增確診，最終只會回到原點。

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責任編輯：楊心悅

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