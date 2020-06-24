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【疫市營商】MOKO Jr. 玩具祭特價發售動漫精品　EVA高達迪士尼都有

商業 15:52 2020/06/24

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MOKO新世紀廣場即日起至8月30日呈獻「MOKO Jr. 玩具祭」，搜羅超過百款卡通動漫產品，以會場限定價發售。（MOKO提供圖片）

MOKO新世紀廣場即日起至8月30日呈獻「MOKO Jr. 玩具祭」，搜羅超過百款卡通動漫產品，以會場限定價發售，更有未曾於市面上發售的最新品現貨推出。現場更設置一台2米高的機動戰士高達00、迪士尼TSUM TSUM自選粒粒公仔飾櫃。

迪士尼TSUM TSUM自選粒粒公仔飾櫃。（MOKO提供圖片）

玩具祭分為兩個主題，首回為「最強動漫精品集結」，由即日起至7月28日，雲集新世紀福音戰士、海賊王、迪士尼、龍珠超、高達、魔神英雄傳等精品。第二回的主題「超萌卡通禮品」則由7月30日至8月30日推出，產品包括 DISNEY TSUM TSUM、迪士尼小熊維尼、Hello Kitty、KAKAO FRIENDS等。

精選動漫商品包括NXEDGE STYLE《新世紀福音戰士》EVA 初號機 (夜間戰鬥VER.)，MOKO玩具祭限定價400元。海賊王三兄弟系列薩波/艾斯/路飛限定價各145元。PG 1/60 飛翼高達零式．改 (永遠的華爾茲特別版)限定價1,800元。迪士尼TSUM TSUM電鍍粒粒公仔玻璃樽限定價299元 (大)及 69元 (小)。

（MOKO提供圖片）

（MOKO提供圖片）

（MOKO提供圖片）

MOKO POP X 玩具祭　推購物優惠 
除了可於「MOKO Jr.玩具祭」買好物外，場內的旺角概念專區MOKO POP更首次聯乘推出即場購物優惠。凡於「MOKO Jr.玩具祭」及「旺角概念專區MOKO POP」消費滿300元，即送高達75元購物贈券，更額外送夾公仔機金幣，於中庭的人氣夾公仔機親手夾走精美動漫精品。

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責任編輯：朱悅瀅

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