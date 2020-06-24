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【QQ抵500元】尋下一隻騰訊？　系內接班人逐個捉

股樓投資 17:38 2020/06/24

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騰訊(00700)今日股價終於衝破500元高見505元，創下歷史新高。騰訊股價今日創新高可謂別具意義，首先各行各業已受新冠疫情不同程度的波及。航空、旅遊、零售的公司股價不斷尋底(美國航空龍頭波音)，更有不少公司宣布破產(美國租車公司Hertz、英國服裝公司Victoria's Secret)，騰訊反而在這個時候創新高。其次，今年並非大升特升的傳統牛市，今日恒指仍在25000點邊，歷史高位則在33484點。可見騰訊今日升破歷史新高，並非靠大市熾熱氣氛、人人皆股所推動。

不少人都希望尋找下一隻騰訊，不過騰訊地位之所以難以取替，皆因其科技技術門檻極高，發展至今亦坐擁富可敵國計的現金。基本上騰訊所擁有的資源及人才都非一般中小型公司可比。

所以如果要搵下一隻騰訊，倒不如從其系內尋找其接班人，有力在騰訊的陪育下複制其以百陪計的升幅。而要成為騰訊接班人，相信必先具備兩大條件，第一，必須為新經濟股份，含科技創新元素；第二，就是市場必須要夠大，最好每人每日都需要用到，才有力複制騰訊龐大的收入。

第一隻有力成其接班人的就是美團點評(03690)，現時騰訊為其最大股東，持股約18%。而在其官網上可見，騰訊已將美團置頂，可見騰訊對這項投資應該相當滿意。美團已雄霸國內的外送市場，行政總裁王興在最近分析員會議上表示，目標到2025年每天達到1億張訂單，每張單賺到1元(人民幣，下同)的經營利潤，相等於每年經營利潤達365億元，當中仲未計及去年佔9成毛利的酒店及旅遊業務。而騰訊去年全年經營利潤為1,146億元，若果美團做到這個訂單數量，相信規模就可達今時今日騰訊的級別。

而第二隻潛力接班人要數微盟(02013)，騰訊持股約8%，微盟為其最大的第三方服務供應商。微盟的核心業務是經營軟件即服務(SaaS)產品，讓中小企可以使用微盟在微信上設立品牌及商戶店面，概念上類似阿里巴巴(09988)旗下的淘寶，不過電商就搬到微信上，更方便商家跟客戶溝通。商戶可在平台上直接完成店面設計、產品展示等工作，同時更可運用輔助功能來管理訂單、送遞等。微盟近來更開放直播小程序，讓客戶「直播帶貨」，相信直播會是微盟另一條財路。而微盟上市價就似足騰訊，上市價僅為2.8元，目前已翻幾倍升至近9元。

而第三隻相信會由醫藥板塊誕生。現時阿里巴巴有旗下阿里健康(00241)、平保(02318)旗下有平安好醫生(01833)，相反騰訊暫時就未見明顯代表。碰巧在疫情下兩隻股不斷創新高，相信騰訊是時候加大互聯網醫療業務投資。而最大可能的接班人，相信是已屢傳在港上市的微醫。另外兩間稍為跑出的就是2015年先成立的妙手醫生及2006年成立的好大夫在綫。

撰文 : 投資組

騰訊 經濟

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