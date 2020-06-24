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【疫市營商】環球企業展望　疫下復甦困難重重

商業 15:12 2020/06/24

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面對新冠肺炎疫情，消費者需求急遽下跌，消費行為都完全改變，是窒礙企業復蘇的重要原因。（法新社圖片）

青年主席組織（YPO）近日發表的是疫情後的第三份調查報告。報告在5月底進行，受訪者共2718位，年齡介乎25歲至91歲的企業高層及管理人員。受訪者來自全球100個國家或地區，當中接近一半受訪者均來自美國。

根據YPO調查結果顯示，近6成半受訪者對比3月初與現時，對公司自身處境仍然感到擔憂，但數字已經比上一份報告的近8成半受訪者感到擔憂，已有所改善。

澳紐受訪者　感疫情緩和

51%來自南亞及50%來自非洲的受訪者就表示，企業受疫情影響嚴重，而澳洲及新西蘭受訪者方面則認為，疫情較為緩和。

在行業方面，近7成來自餐廳、酒店，近6成來自航空業以及4成半來自汽車製造業的受訪企業高層就表示，情況比之前更差。而逾5成來自電信業界，3成半來自健康護理，以及32%來自食物餐飲的受訪者則認為，情況已經比之前有所改善。

青年主席組織（YPO）近日發表的是疫情後的第三份調查報告顯示，澳洲復蘇的情況比環球其他地方理想。（法新社圖片）

國家地區方面，新冠肺炎目前已經仍然在全球大流行，但某些地區的疫情就較為緩和，不同地方的企業都處於疫情的不同階段。有近半的受訪者認為，目前企業正受疫情正面衝擊的階段，正蒙受不同程度的經濟損失，而近4成受訪者則認為現時企業已經捱過最艱難的時候，並開始步向復甦階段。行業方面，正面受疫情衝擊並難以復蘇的是酒店、餐館及地產業，受疫情影響較小並快速步向復蘇的則是健康護理行業。

近半認為　重開社會合適

唯不少企業就對復蘇情況不太樂觀，因為當中仍有不少障礙。有一半受訪者表示，要復蘇的最大困局是消費者需求急遽下跌，44%受訪者認為，消費行為改變窒礙復蘇，其次有32%受訪者認為政府加諸的營運限制是最大阻礙。

>>>【疫市營商】調查指港人最想去日韓台旅遊　歐洲東南亞意慾減

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面對疫情，有些地區選擇坦然面對，雖然有封關及採取措施，但亦很快將餐館及市場重新開放。49%認為企業當地政府選擇重開社會及經濟活動，是在一個合適的時間，同時亦顯示，有另外一半認為政府重開社會經濟的時候不對，當中亦有近3成受訪者認為政府開放經濟活動太慢。

酒店及餐館行業面對疫情，皆束手無策，是以短期內，該行業受到的影響仍然無法消化。（法新社圖片）

各行業遇到疫情重創，環球各地政府都會提供幫助。調查顯示，55%受訪企業都會接受政府不同程度的幫助，當中近8成是支出費用方面的資助，近3成則是政府批核的貸款計劃。其次則是稅務減免（13%），以及直接資助（10%）。45%受訪者企業沒有接受政府資助，當中有近4成半表示，不需要該批資助。

記者：李彥煒

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