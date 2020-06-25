【法律迷思】移民前要考慮的法律及財務事項

最近「移民」再次成為港人熱門話題。在考慮是否移民時，大部分讀者均把焦點放在文化、政治、生活環境、天氣，甚至居住成本等，往往容易忽略法律及稅務上的事項。

稅項種類五花八門

香港的稅制以稅項少、稅率低見稱，相比之下，相信讀者一定有聽聞外國福利好，但高福利背後很大程度是由高稅率去支持。香港的薪俸稅奉行「累進制」，最高的稅率亦只約17%。但歐洲的稅率大部分以收入兩成起跳，收入超過一定數額，繳付稅率隨之提高。舉例來說，以移民熱點英國為例，薪俸稅計算是年淨收入（扣除免稅額後）不超過5萬英鎊（即約48萬港元）稅率為20%，但當每年淨收入多於5萬鎊（即約48萬港元），稅率跳升至40%！歐洲及北美的稅率不但高，相對香港而言，稅收類別更是五花八門，除了薪俸稅（Salaries Tax）及利得稅（Income Tax）外，市民日常最常遇到的是銷售稅（Sales Tax）、物業稅（Property Tax）、增值稅（Capital Gain Tax）、房屋税（Council Tax）、利息稅（Interest Tax）、遺產稅（Estate Duty）等，覆蓋生老病死各類範疇。

了解是否「稅務居民」（Tax Residency）

有意移民的人士，除了需要考慮移民地是否實施「全球徵稅」（Worldwide Tax System）外，亦要了解是否屬於「稅務居民」。「全球徵稅」一般包括香港及其他海外收入（例如租金收入、資產或其他投資工具所得的利潤），都要交稅，是一項龐大的稅務支出。至於「居留身份」，很多國家會要求移民申請人居住一段較長時間，才可獲得永居身份；但同時指明若在納稅年度內居住滿183天或以上，就會成為「稅務居民」，需要繳稅。換言之，若要符合申請永居的條件，即會成為該國稅務居民，實施「全球徵稅」。

英國首相亦被美國收稅

相信部分讀者也曾聽過這則關於英國首相的稅項趣聞︰ 於2009年，約翰遜（Boris Johnson） 出售其名下一個價值過百萬英鎊的住宅。盡管按當時英國稅制他不需要繳付增值稅，但在2014年美國稅務局要求已成為倫敦市長的他，向美國補繳其出售英國物業所得利益之「物業增值稅」。原因是約翰遜父母在美國生活時生下他，且在美國生活至5歲，即使此後他一直再沒有在美國生活，但亦符合美國全球徵稅定義。傳媒相信他繳清該過期款項，且在繳清後放棄美國國籍了。

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