  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (四) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【法律迷思】移民前要考慮的法律及財務事項

名人薈萃 15:45 2020/06/25

分享：

最近「移民」再次成為港人熱門話題。在考慮是否移民時，大部分讀者均把焦點放在文化、政治、生活環境、天氣，甚至居住成本等，往往容易忽略法律及稅務上的事項。

稅項種類五花八門

香港的稅制以稅項少、稅率低見稱，相比之下，相信讀者一定有聽聞外國福利好，但高福利背後很大程度是由高稅率去支持。香港的薪俸稅奉行「累進制」，最高的稅率亦只約17%。但歐洲的稅率大部分以收入兩成起跳，收入超過一定數額，繳付稅率隨之提高。舉例來說，以移民熱點英國為例，薪俸稅計算是年淨收入（扣除免稅額後）不超過5萬英鎊（即約48萬港元）稅率為20%，但當每年淨收入多於5萬鎊（即約48萬港元），稅率跳升至40%！歐洲及北美的稅率不但高，相對香港而言，稅收類別更是五花八門，除了薪俸稅（Salaries Tax）及利得稅（Income Tax）外，市民日常最常遇到的是銷售稅（Sales Tax）、物業稅（Property Tax）、增值稅（Capital Gain Tax）、房屋税（Council Tax）、利息稅（Interest Tax）、遺產稅（Estate Duty）等，覆蓋生老病死各類範疇。

了解是否「稅務居民」（Tax Residency）

有意移民的人士，除了需要考慮移民地是否實施「全球徵稅」（Worldwide Tax System）外，亦要了解是否屬於「稅務居民」。「全球徵稅」一般包括香港及其他海外收入（例如租金收入、資產或其他投資工具所得的利潤），都要交稅，是一項龐大的稅務支出。至於「居留身份」，很多國家會要求移民申請人居住一段較長時間，才可獲得永居身份；但同時指明若在納稅年度內居住滿183天或以上，就會成為「稅務居民」，需要繳稅。換言之，若要符合申請永居的條件，即會成為該國稅務居民，實施「全球徵稅」。

英國首相亦被美國收稅

相信部分讀者也曾聽過這則關於英國首相的稅項趣聞︰ 於2009年，約翰遜（Boris Johnson） 出售其名下一個價值過百萬英鎊的住宅。盡管按當時英國稅制他不需要繳付增值稅，但在2014年美國稅務局要求已成為倫敦市長的他，向美國補繳其出售英國物業所得利益之「物業增值稅」。原因是約翰遜父母在美國生活時生下他，且在美國生活至5歲，即使此後他一直再沒有在美國生活，但亦符合美國全球徵稅定義。傳媒相信他繳清該過期款項，且在繳清後放棄美國國籍了。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。
 

撰文 : 蘇文傑(Albert So)律師 客席法學教授、Old Bailey & Associates 首席法律顧問、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席

上一篇文章

【新股IPO】海吉亞一手中籤率1成都無
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事