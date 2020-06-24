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【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽

股樓投資 18:31 2020/06/24

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房屋委員會將於下月推售新一期居屋，合共7047個單位，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，計劃10月攪珠、明年3月揀樓。

不過抽居屋一直都被視為是「抽獎遊戲」，因為申請人數往往遠超提供的單位伙數，能抽中前列號碼和獲通知揀樓的都是「幸運兒」，而且今期居屋的地點只有鑽石山啟翔苑較為吸引，在申請今次居屋前，不妨思考一下以下這幾點，以免浪費申請居屋的數百元。

相關文章：【居屋2020】四大屋苑詳情懶人包　 暫定63折發售、7月接受申請

1. 家有長者嗎

今期7047個單位，房委會計劃提高白表比例，由原本的五五比例，改為綠表四成、白表六成，家有長者則維持三成，有2,100個名額，這意味著有長者的家庭能成功抽得居屋的機會大增，而且居屋的揀樓次序為：

1. 參加「家有長者優先揀樓計劃」的核心家庭申請人士

2. 其他核心家庭申請人士

3. 非核心家庭申請人士

4. 一人申請人士 

受房委會公屋清拆計劃影響的家庭申請人士會比所有人優先揀樓，而綠表亦比白表優先揀樓。

筆者大膽粗略估算一下，如果7047個單位中減去長者2,100個名額和單人的700個名額，即家庭申請者有4247個名額(未計受房委會公屋清拆計劃影響的家庭申請人士)。馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑和火炭彩禾苑一共有3815個單位，假如粉嶺山麗苑「無人揀」，家庭客可以選得以上3個屋苑的機會只有1715個名額(3815單位名額-2100長者家庭名額)。

2. 等3年可以嗎

第二，啟翔苑雖為近年罕見的市中心盤，鄰近港鐵鑽石山站，由屋苑前往港鐵站只需數分鐘步程，交通相當便利，但啟翔苑的樓花期長達接近3年，關鍵日期為2023年5月底，意味市民即使成功購入單位，相信都會「等到頸都長」。

詳見：【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！

3. 白表單人勢無得揀

第三，每次白表單人都是「食剩菜」，由於揀樓次序是排最後，所以一般較大機會獲購入最不受歡迎的單位，今期相信都是「山旮旯」的粉嶺山麗苑。

詳見：【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)

 

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撰文 : 黎海怡

公屋 居屋 房委會 粉嶺 鑽石山 火炭 馬鞍山 港鐵 彩禾苑 啟翔苑

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