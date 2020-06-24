【反壟斷】上訴推翻暫停禁令　德國法院限制Facebook收集用戶數據

▲ 德國最高法院最新裁定推翻了一項暫停執行Facebook合併用戶數據的禁令，Facebook必須遵守德國聯邦反壟斷局（Federal Cartel Office）命令，停止收集用戶數據。

為了防止社交平台Facebook濫用市場主導地位收集用戶數據，德國最高法院最新裁定推翻了一項暫停執行Facebook合併用戶數據的禁令，Facebook必須遵守德國聯邦反壟斷局（Federal Cartel Office）命令，停止收集用戶數據。

德國聯邦反壟斷局在去年2月最初下令，禁止Facebook合併旗下平台包括WhatsApp、Instagram，以及第三方應用與網站收集的用戶數據。Facebook只有在用戶同意的情況下，才能與第三方分享及收集數據。不過該公司就在去年8月在德國贏得反壟斷上訴。

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綜合外媒報道，法院是次支持德國聯邦反壟斷局的裁決，認為Facebook濫用市場地位，在未經用戶同意收集資料。法院指，Facebook作為市場主導運營商，承擔著維持社交平台市場中競爭的特殊責任。

然而Facebook重申，公司不存在濫用市場地位的行為，目前在德國Facebook產品及服務的個人或企業不會立即受到影響。

責任編輯：張寶燕